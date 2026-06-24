Bakan Kurum: Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Arttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası’ndaki Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu’nda Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini son 20 yılda büyük ölçüde artırdığını söyledi. Enerji verimliliği yüksek ülkelerin ekonomik dalgalanmalara karşı daha hazırlıklı olduğunu belirtti. Kurum, COP31’e gelecek herkesin Türkiye’nin yenilikçi gücünü yakından göreceğini ifade etti.

DEPREM KONUTLARINDA YÜZDE 39 ENERJİ TASARRUFU

Bakan Kurum, konut yapımında çevre dostu yapılaşmaya önem verdiklerini vurguladı. 6 Şubat depremleri sonrası inşa edilen binaları örnek gösterdi. Bu konutların sıfır atık uyumlu ve ısı yalıtımlı olduğunu anlattı. Bölgede yaşayan vatandaşların yüzde 39 enerji tasarrufu sağladığını açıkladı. Bu başarının COP31 anlayışını şekillendirdiğini dile getirdi.

COP31 EYLEM GÜNDEMİ SOMUT ÇÖZÜMLERE ODAKLANIYOR

Kurum, COP31 sürecinde hükümetler ve iş dünyasıyla görüştüklerini belirtti. Görüşmelerden iklim sürecinin uygulamaya odaklanması yönünde destek çıktığını söyledi. Eylem Gündemi’nde elektrifikasyon ve yeşil sanayileşme gibi somut çözüm alanlarını belirlediklerini açıkladı. Bu başlıkların artık ekonomi gündeminin de merkezinde yer aldığını ifade etti. Yeşil dönüşüme uyum sağlayan şirketlerin yeni pazarlara erişim avantajı elde ettiğini kaydetti.

ELEKTRİK TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN YÜZDE 35 HEDEFİ

Bakan Kurum, COP31 Eylem Gündemi’nin en önemli başlığının elektrifikasyon olduğunu vurguladı. Tüm tarafları 2035’e kadar yüzde 35 elektrifikasyona ulaşmaya davet ettiklerini açıkladı. Küresel elektrifikasyon hedefinin binalar, ulaşım, sanayi ve şebekeler olmak üzere dört temel ayağa dayandığını anlattı. Artan elektrik talebinin temiz enerji arzı artışıyla karşılanmasını istediklerini söyledi. Bu dönüşümün toplumun tüm kesimlerini kapsayan ortak bir çaba olduğunu belirtti.

YENİ ORTAKLIKLAR İÇİN KAPILAR AÇILACAK

Kurum, iş dünyası temsilcilerine COP31 Başkanlığı olarak iş birliğine hazır olduklarını söyledi. Kendilerine yedi gün yirmi dört saat ulaşılabileceğini ifade etti. COP31’e gelen herkesin Türkiye’nin enerji dönüşümüne yön verdiğini göreceğini belirtti. Karbonsuzlaşma ile kalkınmayı birlikte ilerletecek ortaklıkların önünü açacaklarını kaydetti.

TÜRKİYE TRANSİTİON FACTBOOK TANITILDI

BloombergNEF tarafından hazırlanan Türkiye Transition Factbook kitapçığının lansmanı yapıldı. Bakan Kurum, kitapçığın enerji dönüşümünde yatırım fırsatlarını görünür hale getireceğini anlattı. Kitapçığı yatırımcılar ve politika yapıcılar arasında stratejik bir başlangıç olarak gördüklerini söyledi. Bu sürecin Türkiye’nin enerji dönüşüm hikayesini daha ölçülebilir hale getireceğini ifade etti.