Bakan Tekin Açıkladı: YKS ve LGS Kalkacak Mı? Yeni Müfredatla Sınav Soruları Değişiyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemi değişikliği tartışmalarına son noktayı koyarak YKS ve LGS’de soru tarzının yenileneceğini ancak sınavların kaldırılmayacağını açıkladı. Yeni müfredatla birlikte sınav sorularının tamamen değişeceğini belirten Bakan Tekin, kamuoyunda merakla beklenen bu konuda net bir mesaj verdi.

BAKAN TEKİN'DEN SINAV SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada YKS ve LGS’nin kaldırılmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Sınavlardaki soruların değişeceğini ve yeni müfredata uygun hale getirileceğini ifade eden Bakan, bu değişikliğin eğitim sisteminin bir parçası olduğunu belirtti.

YKS VE LGS'NİN GELECEĞİYLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Açıklamanın ardından YÖK ve ÖSYM’nin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. YKS sınav sistemi ÖSYM ve YÖK iş birliğiyle yürütülürken, LGS sınavı ise doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Sınav sisteminde yapılacak değişikliklerin detayları ise önümüzdeki günlerde netleşecek.