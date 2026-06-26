Bakan Tekin Açlık Grevini Sorguladı

Özel okul öğretmenlerinin Ankara’da başlattığı süresiz açlık grevi sonrası Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk kez konuştu. Bakan, idari mercilere resmi başvuru yapılmadığını vurguladı. Öğretmenler taban maaş ve iş güvencesi için eylem yapıyor.
BAKAN TEKİN HUKUK DEVLETİ VURGUSU YAPTI
Bakanlık önündeki eyleme değinen Tekin, yasal kanalların tüketilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin kurallarla yönetildiğini hatırlattı. Bakanlığa ulaşmış şikayet olmadığını belirtti.
ÖĞRETMENLER TABAN MAAŞ İÇİN KARARLI
Sendika üyeleri eşit işe eşit ücret talep ediyor. Düşük ücret politikasını protesto ediyorlar. Hakları güvenceye alınana kadar grevi sürdürecekler.