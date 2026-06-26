Bakan Tekin Atama Sayısını Açıkladı

Eğitim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin basın toplantısında konuşuyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları ve emeklilik takvimi hakkında önemli bilgiler sundu.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim camiasının ve öğretmen adaylarının yakından takip ettiği öğretmen atamaları ve emeklilik takvimiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Atamalar için önce emekli olacak öğretmen sayısı belirlenecek. Bu sayı Eylül-Ekim aylarında netleşecek.

EMEKLİLİK SAYISI EYLÜL-EKİM AYLARINDA NETLEŞECEK

Bakan Tekin, emekli olacak öğretmen sayısının belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu sayının Eylül-Ekim aylarında netleşeceğini ifade etti. Yeni öğretmen atama sayısının da bu süreçte belli olacağını belirtti.

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