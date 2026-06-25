Bakanlık Yeni YEKA Alanlarını İlan Etti

Ekonomi
Güneş panellerinin yer aldığı geniş bir alan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 13 ildeki çeşitli bölgeleri yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirledi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 13 ildeki 17 ilçe ve bir mahallede yer alan alanları yenilenebilir enerji kaynak alanı ilan etti. Resmi Gazete’de yayımlanan karar yürürlüğe girdi. Bu alanlar YEKA statüsü kazandı.
Ankara Polatlı, Batman Gercüş, Bingöl Solhan ilk sırada yer alıyor. Çorum Merkez, Denizli Çivril ve Bekilli de listede. Edirne Keşan, Konya Cihanbeyli ve Malatya Arapgir dahil edildi.
Sivas Yıldızeli, Tokat Sulusaray ve Yozgat Akdağmadeni bulunuyor. Uşak’ın Banaz, Eşme, Sivaslı, Karahallı, Ulubey ve Merkez ilçeleri eklendi. Kayseri’nin Küpeli Mahallesi de YEKA kapsamına alındı.

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