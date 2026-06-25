Barış Murat Yağcı’nın Yeni İmajı Şaşırttı

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Barış Murat Yağcı'nın yeni imajı ve tarzı
Barış Murat Yağcı, Survivor 2026'daki sakatlığının ardından sarı saç rengiyle dikkat çekici bir değişim yaşadı.
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Survivor 2026’da mücadele eden Barış Murat Yağcı, sakatlanarak yarışmaya veda etmesinin ardından saçlarını sarıya boyatarak bambaşka bir imajla sevenlerinin karşısına çıktı. 13 Mayıs akşamı oynanan ödül oyununda parmağı kırılan Yağcı hastaneye kaldırılmıştı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada doktorların yarışmaya devam edemeyeceğini bildirdiğini söylemişti.

SURVIVOR'A VEDA ETTİ

Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada “Parmağında ciddi bir kırık olduğunu bilmiyorduk. Doktorlar hemen müdahale etti. Doktorlar kolunu alçıya almak zorunda kaldı. Doktorlarımız şu andaki durumu beklediğimizden kötü olarak açıkladı. Doktorlarımızın raporuna göre, Barış Survivor’a maalesef devam edemeyecek” demişti.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Sakatlık sonrası Survivor macerası sona eren Yağcı, yarışma sonrası paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Yarışma arkadaşı Serhan Onat’la buluşmasını sosyal medyadan paylaştı. Saçlarını sarıya boyatan Yağcı’nın yeni imajı sevenlerini şaşırttı.

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