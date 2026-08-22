Barrack İsrail’in Kışkırtma İddiasını Anlattı

Dünya
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ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail’in Suriye’deki hava üssü saldırısının ardından Ankara ile Tel Aviv arasında yükselen gerilime ilişkin konuştu. Büyükelçi, saldırının perde arkasında istihbarat ve iletişim eksikliği olduğunu aktardı. Barrack, ABD’nin Suriye ve Irak temsilcisi olarak da görev yapıyor. Ona göre İsrail, Türkiye’nin bölgeye asker konuşlandırabileceği bilgisini aldı. Washington bu istihbaratı kontrol edip gerçek olmadığını doğruladı. İsrail, bu doğrulamaya rağmen hava üssünün pistlerini vurdu.

SALDIRIDAN ÖNCE TEZLER VE İLETİŞİMSİZLİK İDDİASI

Barrack, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında iletişimsizlik yaşanmış olabileceğini belirtti. Büyükelçi, saldırıdan ne ABD’nin ne de Türkiye’nin haberdar edildiğini söyledi. Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendirdi. Ankara’nın konuya itidalli ve sağduyulu yaklaştığını dile getirdi. Barrack, bu noktada İsrail’de Ekim ayında yapılacak seçimlere işaret etti. Teorilerden birinin İsrail’in Türkleri kışkırttığı olduğunu aktardı. Bu yaklaşımın seçim öncesinde İsrail içinde olumlu karşılanabileceğini ifade etti. Bu ifadelerle saldırının arkasındaki olası motivasyonlara dikkat çekti.

SINIRA 80 KİLOMETRE KALANA KADAR GELİNMESİ

Barrack, Amerikan yayın kuruluşuna hava üssü saldırısıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar yaptı. Asıl meselenin Türkiye’nin saldırıdan habersiz olması olduğunu vurguladı. Güçlü bir orduya sahip Türkiye’ye önceden bilgi verilmediğini belirtti. İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar yaklaştığını ifade etti. Bu durumun asıl sorun olduğunu özellikle vurguladı. Barrack, Türkiye’nin İsrail’e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını sözlerine ekledi. Ankara’nın askeri operasyonlara girişmek istemediğini bir kez daha yineledi.

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