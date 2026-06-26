Berdan Mardini’den Sanat Camiasına Sert Eleştiri

Magazin
Berdan Mardini, yeşil bir arka planda poz veriyor
Berdan Mardini, sanat camiasındaki eleştirileriyle dikkat çekerek, sanatçıların eğlenceye dalmalarını eleştirdi.
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Berdan Mardini bir mekan çıkışında gazetecilere sert açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcı, sanat camiasına yönelik eleştirileriyle magazin gündemine oturdu. Mardini’nin sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

HERKES PARTİ YAPARKEN BİZ İŞ ÜRETİYORUZ

Mardini, sanat dünyasında herkesin eğlenceye daldığını söyledi. “Siz şakasını yapmak istiyorsunuz ama yok.” dedi. “Çünkü herkes yiyor, indiriyor, parti yapıyor.” Sanatçı, arada kendilerinin çalıştığını vurguladı.

DEVLETE DESTEK VE KATMA DEĞER VURGUSU

Berdan Mardini ciddi işler yaptıklarını belirtti. “Ülkemize katma değer katıyoruz.” ifadesini kullandı. “Devletimizi seviyoruz, yanındayız.” diyerek tavrını net ortaya koydu.

PARAYI PAYLAŞMAK VE ESER BIRAKMAK

Mardini, Nişantaşı’nda gezen sanatçıları eleştirdi. “O parayı paylaşmayı bilsin.” ifadesi dikkat çekti. “Ben her gün yardım ediyorum.” sözleriyle kendi tutumunu anlattı. “Önemli olan bir eser bırakabilmek.” diyerek sözlerini tamamladı.

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