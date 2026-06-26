Euroleague yönetimi ve kulüp hissedarları yoğun maç takvimini hafifletmek için 20 takımlı formatta devam etme kararı alırken Beşiktaş oy birliğiyle boşalan kontenjana seçildi. Siyah-beyazlı ekip, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun ardından üçüncü Türk takımı oluyor. Toplantıda uzun vadeli planlar da şekillendi.

MONACO’NUN AYRILMASI BEŞİKTAŞ’A FIRSAT VERDİ

Fransız ekibi AS Monaco geçici olarak EuroLeague’den ayrılmaya hazırlandığını bildirdi. Bu durum turnuvada bir kontenjan boşluğu yarattı. 13 hissedar kulüp boşalan koltuk için oy birliğiyle Beşiktaş’ı seçti.

JL BOURG BİLETİ KULLANMAYINCA YOL AÇILDI

Beşiktaş’ın EuroLeague biletini almasında JL Bourg’un kararı etkili oldu. Beşiktaş EuroCup’ta finale yükselmiş ancak Fransız rakibine mağlup olmuştu. Normalde EuroLeague hakkı kazanan JL Bourg bu bileti kullanmayacağını açıkladı.

2027-28 SEZONUNDA KONFERANS SİSTEMİ PLANLANIYOR

Toplantıda EuroLeague’in uzun vadeli geleceği de şekillendi. Organizasyon 2027-28 sezonundan itibaren 24 takımlı konferans formatına geçmeyi planlıyor. Yeni yapı hissedar kulüplerden büyük destek gördü. Son dakika pürüz çıkmazsa sistem resmiyet kazanacak.