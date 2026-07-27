Önder Özen: Beşiktaş Şimdilik Masadan Kalktı

Spor
Futbolcu, sahada el hareketi yaparak bir şeyler anlatıyor
Beşiktaş'ın transfer süreci hakkında bilgi veren Önder Özen, Salah ile görüşmelerin askıya alındığını açıkladı.
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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı takımın transfer planlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özen, uzun süredir gündemde olan Muhammed Salah transferinin şimdilik rafa kalktığını duyurdu. Bu kararın ardındaki nedenleri ve takımın yeni sezondaki hedeflerini detaylandırdı.

TRANSFERDE ÜÇ AŞAMALI PLAN AÇIKLANDI

Özen, transfer çalışmalarını üç aşamaya böldüklerini söyledi. İlk aşamada eksikleri gidermeye odaklandıklarını ve bunu tamamladıklarını belirtti. İkinci aşamada, 15 Ağustos’a kadar kadroyu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Son aşamanın ise 4 Eylül’e kadar fırsat transferlerine ayrıldığını açıkladı.

SALAH GÖRÜŞMELERİNDE AKIŞ YAVAŞLADI

Salah ile üç kez görüştüklerini ancak finansal tarafın çıkmaza girdiğini aktardı. Görüşmelerde bilgi akışının yavaşladığını ve finansal isteklerin sorun yarattığını ifade etti. Beşiktaş’ın bu transfer için şimdilik masadan kalktığını kesin bir dille duyurdu.

YENİ SEZONDA İDDİALI HEDEFLER SIRALANDI

Özen, takımın planlamasına sadık kalması halinde ligin en acımasız ekibi olacağını iddia etti. Leandro Trossard’ın Dünya Kupası verimlilik metriklerinde 17. sırada olduğunu hatırlattı. Bu önemli oyuncunun yarın Beşiktaş formasını giyeceğini müjdeledi.

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