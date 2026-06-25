Türkiye’nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan BİM, 26 Haziran 2026 Cuma günü raflara getireceği yeni aktüel ürünler kataloğunu resmi olarak duyurdu ve tüketicilere sundu. Her hafta cazip fiyatlı ürünlerle tüketicinin ilk adresi olan BİM’de bu hafta teknolojik cihazlardan mutfak araç gereçlerine, ev tekstilinden hobi ürünlerine kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Katalogda evini yenilemek isteyenler ve teknoloji meraklıları için kaçırılmaması gereken fırsatlar dikkat çekiyor. Sınırlı stoklarla gelecek ürünler arasında mutfakta iş kolaylaştıracak elektrikli ev aletleri, şık tasarımlı ev tekstil ürünleri ve çocukların yaz neşesine katkı sağlayacak oyuncaklar ön planda.