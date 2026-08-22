BİM Kırtasiye Ürünleri 2026 Listesi Yayınlandı: 23-28 Ağustos Aktüel Katalog ile Okul Alışverişi

BİM Aktüel ürünleri listesi, süt ve peynir çeşitleri
BİM, 23 Ağustos'tan itibaren yeni eğitim yılı için kırtasiye ürünlerini uygun fiyatlarla sunmaya başlayacak.
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2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci ve velilerin yakından takip ettiği BİM kırtasiye kataloğu netleşti; 23 Ağustos Pazar gününden itibaren okul ve kırtasiye malzemeleri tüm BİM mağazalarında raflardaki yerini alacak. 25-26 Ağustos aktüel ürün listelerinin ardından açıklanan yeni kataloğa göre defter, kalem, boya seti ve çanta gibi temel ürünlerin yanı sıra birçok yardımcı malzeme de uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşacak. İşte BİM’de bu hafta satışa sunulacak kırtasiye ürünleri ve 23 Ağustos ile 28 Ağustos tarihlerini kapsayan tam liste.

PAZAR GÜNÜ OKUL ALIŞVERİŞİ İÇİN RAFLAR HAZIR

BİM, yeni eğitim dönemi öncesinde kırtasiye kampanyasını 23 Ağustos itibarıyla başlatıyor. Kampanya kapsamında kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, defter ve boya kalemleri gibi temel ihtiyaçlar mağazalarda yerini alacak. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu ürünlerin kapsamlı bir liste hâlinde sunulması bekleniyor.

25-26 AĞUSTOS LİSTESİNDE ÇANTA VE SULUK DA VAR

Ağustos ayının son haftasında raflara gelecek ürünler arasında suluk, beslenme çantası, okul çantası ve kalem kutusu da bulunuyor. Market, 25-26 Ağustos tarihli aktüel listesinde kırtasiye ürünlerinin yanı sıra dönem başında ihtiyaç duyulan bazı ev ve mutfak gereçlerine de yer veriyor. Bu ürünlerin fiyatları mağaza içi etiketlerde ve katalogda açık şekilde gösterilecek.

28 AĞUSTOS KATALOĞUNDA OFİS MALZEMELERİ DE YER ALIYOR

BİM’in 28 Ağustos’a kadar geçerli olacak kataloğunda öğrencilere yönelik kampanyaların yanı sıra ofis malzemeleri de dikkat çekiyor. Farklı renk ve desen seçenekleriyle sunulacak ürünlerin stoklarla sınırlı olduğu ve tükenmeden alınması gerektiği belirtiliyor. Listede ayrıca okul öncesi gruba yönelik oyun hamuru ve aktivite kitaplarının da yer aldığı görülüyor.

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