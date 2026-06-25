Hava Kompresörü Vahşetinde Müebbet Hapis İstendi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde marangoz atölyesinde çırak Muhammed Kendirci’ye (15) hava kompresörüyle şiddet uygulayarak ölümüne neden olan kalfa Habip Aksoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede kompresörün 12 bar basınca sahip olduğu ve yakın mesafeden insan vücuduna zarar verebileceği belirtildi. Olay sonrası çocuğun karnının şiştiği ve kustuğu hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

ANI GELİŞEN OLAYDA HUSUMET VE TEHDİT SAPTANMADI

İddianamede sanık Aksoy ile Kendirci arasında geçmişe dayalı herhangi bir husumet bulunmadığı belirtildi. Olay sırasında cebir veya tehdit unsurunun tespit edilmediği ifade edildi. Eylemin görünüm itibarıyla ani geliştiği değerlendirildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Sanık Aksoy’un basınçlı hava ekipmanları konusunda mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğu kaydedildi. Bu nedenle eylemin “Çocuğa karşı olası kastla öldürme” suçunu oluşturduğu değerlendirildi. İddianamede müebbet hapis cezası talep edildi.

DAVANIN NAKLİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi davanın nakli için Adalet Bakanlığına başvurdu. Gerekçede olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı belirtildi. Bozova’da düzenlenen yürüyüşler nedeniyle yargılamanın huzur ortamında yürütülmesi amaçlandı. Nakil talebi kabul edilmezse ilk duruşma 23 Eylül 2026’da yapılacak.

KOMPRESÖRLÜ SALDIRININ AYRINTILARI

Olay 14 Kasım 2025’te marangoz atölyesinde meydana geldi. Çırak Muhammed Kendirci’nin elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Ağır yaralanan Kendirci hastaneye kaldırıldı. İç organlarında ciddi hasar oluştu. Yoğun bakımda 4 gün tedavi gördü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Aksoy önce serbest bırakıldı. Tepkiler üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gaziantep’e kaçmaya çalışırken yakalanan Aksoy tutuklandı.