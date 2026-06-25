Otizmli Çocuğu Darbeden Öğretmenin Tutukluluğu Devam Ediyor

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Eğitmen, otizmli çocuğa eğitim verirken dikkatli bir şekilde yaklaşıyor
Mersin'deki rehabilitasyon merkezinde yaşanan olayla ilgili yargılama süreci başladı ve sanığın duruşması devam ediyor.
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Mersin’deki bir rehabilitasyon merkezinde otizmli 5 yaşındaki K.Y.’yi darbettiği güvenlik kamerasına yansıyan eğitmen S.P.C.’nin yargılanması başladı. Olay 21 Nisan’da meydana geldi. Sermin ve Bahattin Yılmaz çiftinin otizmli oğulları K.Y., 2,5 yıldır aynı merkeze gidiyordu. Çocuk merkeze gitmek istemeyip huzursuz davranışlar sergileyince aile şüphelendi. Vücudunda darp izleri fark eden aile, güvenlik kamerası görüntülerini talep etti. Görüntülerde öğretmen S.P.C.’nin çocuğu darbettiği ortaya çıktı. Şikayet üzerine gözaltına alınan S.P.C., mahkemece tutuklandı. Bugün ilk duruşması görülen davada sanık hakim karşısına çıktı.

MAHKEMEDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ KARARI

Mahkeme bilirkişi incelemesi kararı verdi. Güvenlik kamerası görüntüleri yeniden incelenecek. Olay tarihinden geriye dönük 6 aylık kayıtlar istenecek. Olay günü sınıftaki öğretmen tanık olarak dinlenecek. Duruşma 14 Temmuz’a ertelendi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık S.P.C. savunmasında tüm iddiaları reddetti. 3 yıldır öğrencisi olduğunu söyledi. Çocukla bağ kurduğunu belirtti. “Asla şiddet uygulamadım, zarar vermedim” dedi. Boynundaki yarayı kendisinin yapmadığını ifade etti. Materyallerin değmiş olabileceğini söyledi. Dikkatini çekmek için yakasından çektiğini anlattı. Göz teması için çenesinden tuttuğunu belirtti. Yanaklarını tutup sevgi gösterisi yaptığını söyledi. Tahliyesini talep etti.

AİLE EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Anne Sermin Yılmaz çocuğunun huzursuz olduğunu söyledi. Merkeze giderken ağlamaya başladığını anlattı. İlk yıl sorun yaşamadıklarını belirtti. Sonra çocuğunda değişimler fark etti. Bildiklerini unuttuğunu ifade etti. Olay günü dayısının çizikleri gördüğünü söyledi. Görüntülerde her şeyin net olduğunu vurguladı. En ağır cezayı istedi, adalet talep etti. Baba Bahattin Yılmaz da aylardır huzurlarının olmadığını belirtti. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

DAYIDAN AÇIKLAMA: AKLIMA ŞİDDET GELMEDİ

Dayı Y.K. tanık olarak dinlendi. Olay günü çocuğu merkezden aldığını söyledi. Öğretmenin boyundaki çiziği anlattığını ifade etti. “Kendisi çizmiş olabilir, aklınıza bir şey gelmesin” dediğini aktardı. Kendisinin de “olabilir” dediğini belirtti. Çiziğin yeni olduğunu gördüğünü anlattı. Aklına şiddet gelmediğini dile getirdi. Çiziği çocuğu annesine teslim ederken söyledi. “Adalete güveniyoruz, adalet istiyoruz” dedi.

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