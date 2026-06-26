Emekli Maaş Promosyonları Temmuz İçin Güncellendi

Bankaların emeklilere sunduğu promosyon ödemelerinde tutarlar güncellendi. Kamu ve özel bankalar farklı tutarlarda kampanya düzenliyor. Gözler temmuz ayına çevrildi. Bankaların emekliye ödediği tutar 5 bin liradan başlıyor. Bu tutar 30 bin liraya kadar değişkenlik gösteriyor.

İŞ BANKASI 25 BİN LİRAYA VARAN PROMOSYON SUNUYOR

İş Bankası, promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya “SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu” adıyla açıklandı. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 15 bin liraya varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Ayrıca 10 bin liraya varan ek promosyon veriliyor.

DENİZBANK PROMOSYON TUTARINI 30 BİN LİRA YAPTI

Denizbank, promosyon tutarını 30 bin lira olarak güncelledi. Kredili Mevduat Hesabı açan emeklilere ek fırsat sunuluyor. Otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullananlar yararlanıyor. Maaş tutarına göre ödenecek promosyon kampanya şartlarında belirtiliyor.

YAPI KREDİ 30 BİN LİRAYA KADAR ÖDÜYOR

Yapı Kredi Bankası, 30 bin liraya varan promosyon fırsatı duyurdu. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrası ödeme yapılacağı belirtildi. Net gelir 9.999 liraya kadarsa 6.250 lira ödeniyor. Net gelir 20 bin liranın üzerindeyse 15 bin lira promosyon veriliyor. Ek Ödül Taahhütnamesi ile ek nakit ödüller de sunuluyor.

GARANTİ BANKASI 25 BİN LİRAYA VARAN ÖDÜL VERİYOR

Garanti Bankası, emekli maaşını taşıyana 25 bin liraya varan promosyon açıkladı. 15 bin liraya kadar nakit promosyon ödeniyor. Bonus Kart veya Paracard ile harcamalara ek bonus kazanılabiliyor. Yeni sigorta poliçesine de 2 bin lira bonus veriliyor.

AKBANK 100 BİN LİRAYA VARAN FAYDA SAĞLIYOR

Akbank, promosyon kampanyasını duyurdu. SGK emekli maaşını taşıyana 100 bin liraya varan fayda sunuluyor. 15 bin liraya varan nakit promosyondan faydalanılabiliyor. Maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt etmek gerekiyor.

HALKBANK MAAŞ ARALIĞINA GÖRE ÖDEME YAPIYOR

Halkbank, promosyon ödemesi sunacağını duyurdu. Maaş aralığına göre 8 bin ile 12 bin lira arasında değişiyor. 10 bin lira ile 14.999 lira arasında maaş alanlara 8 bin lira ödenecek. 20 bin lira ve üzeri maaş alanlara 12 bin lira promosyon verilecek.

ING BANK 32 BİN LİRAYA KADAR PROMOSYON ÖDÜYOR

ING Bank, emekli promosyonu kampanyasını yayınladı. Maaşını ING’ye taşıyanlara 32 bin liraya varan nakit promosyon kazanma fırsatı sunuluyor. Ek koşulsuz 15 bin liraya varan emekli promosyonu ödeniyor. Ek nakit promosyonlarla toplamda 32 bin liraya ulaşılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI 12 BİN LİRAYA VARAN PROMOSYON VERİYOR

Ziraat Bankası, promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Maaş tutarına göre ödenecek promosyonlar belirlendi. 0 ila 9.999 lira arasında maaş alanlara 5 bin lira ödeniyor. 20 bin lira üzerinde maaş alanlara 12 bin lira promosyon veriliyor.