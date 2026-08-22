Bodrum FK – Muğlaspor Canlı Anlatım: Saat Kaçta?

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Manşet
Eski Bakan Şahin’in Aracında FETÖ İzi
Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'da yakalanmıştı. İki ismi Muğla'ya getiren Mehmet Ö.'nün, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla kaçış organizasyonu yaptığı belirlenmişti.
Manşet
Giresun’da Helikopter Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi
Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü ihbarı, bölgede arama çalışması başlatılmasına neden oldu. Olay, ilçede meydana geldi.
Manşet
Cicero Enstitüsü Trump’ın Evsizlik Politikasını Şekillendirdi
Son yıllarda gözetim teknolojileriyle bilinen Palantir'in kurucu ortaklarından Joe Lonsdale, kurduğu düşünce kuruluşu Cicero Enstitüsü ile ABD'de sosyal politikalar üzerinde dikkat çeken bir etki alanı oluşturdu. Lonsdale, 2019'da kurduğu enstitünün piyasa temelli politika önerilerini, Kaliforniya'daki liberal yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle 2020'de taşındığı Teksas'ta geliştirdi.
Manşet
Nüfus Yapısında Dönüm Noktası: Çocuk Payı Azalıyor
Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülke nüfusunun bu yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttığını gösteriyor.
Manşet
Alihan Kuriş Operasyonunda İkinci Dalga: 12 Gözaltı
Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve malvarlığı aklama suçlamalarıyla tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada ikinci bir operasyon yaptı.