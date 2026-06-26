Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, hassas ulusal güvenlik bilgilerini izinsiz bulundurma suçlamasıyla Cuma günü mahkemede suçunu kabul etti. Hakimin “suçlu musunuz?” sorusuna Bolton, “Evet sayın yargıç ve bunun için üzgünüm” yanıtını verdi. Federal savcılarla varılan anlaşma uyarınca Bolton en fazla 60 ay hapis ve 2,25 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya. Para cezasının ilk yarısının mahkeme tarihinden itibaren beş gün içinde ödenmesi gerekiyor. Ayrıca emekli maaşından da feragat edecek. Hakim Theodore Chuang, duruşmada kendi takdir yetkisini kullanacağını belirterek, cezanın tarafların üzerinde anlaştığı sınırların dışına çıkabileceği uyarısında bulundu. Karar duruşması 28 Ekim’de yapılacak.

BOLTON SAVUNMASINI YAPTI VE ÖZÜR DİLEDİ

Maryland Bölge Savcısı Kelly Hayes, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın Bolton, ABD başkanının ulusal güvenlik danışmanı olarak en hassas ulusal savunma bilgilerine erişime sahipti ve bunları korumaktan sorumluydu” dedi. Hayes, Bolton’ın bu bilgilerin nerede saklanması, nasıl korunması ve kimlerle paylaşılması gerektiğini bildiğini vurguladı. “Yine de Bay Bolton’ın az önce itiraf ettiği gibi, ulusal güvenliğimizi yasayı ihlal ederek ciddi şekilde riske attı” diye ekledi. Bolton adliyede basına açıklama yapmazken, avukatı Abbe Lowell bir yazılı açıklama yayımladı. Lowell, “Bugün Büyükelçi Bolton gerçek liderlerin yaptığını yaptı. Yaptığı bir hatanın sorumluluğunu üstlenerek hükümetin ek hassas bilgileri açığa çıkarabilecek bir davayı sürdürme çabasından tasarruf etmesini sağladı” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, Başkan Trump’ın sınıflandırılmış bilgi yasalarını hiçe saydığı ve hesap vermekten kaçındığı belirtildi.

SAVCI HAYES DAVAYI SİYASİ BASKIDAN UZAK YÜRÜTTÜ

Bolton’ın davası, Trump’ın eski FBI Direktörü James Comey gibi diğer siyasi hasımlarına yönelik soruşturmaların aksine, kariyer savcıları ve müfettişlerin desteğini korudu. Anlaşma kapsamında, hassas bilgileri eşi ve kızıyla paylaştığını kabul eden Bolton, tek bir ağır suçtan ceza alacak. Para cezası, Trump’ı sert şekilde eleştiren 2020 tarihli anı kitabından elde ettiği gelirin büyük kısmını geri alabilir. Maryland Bölge Savcısı Hayes, siyasi baskılardan uzak durarak ve gösterişten kaçınarak davayı ilerletti. Trump’ın göreve gelmesinden kısa süre sonra atanan Hayes’in, Beyaz Saray’ın dikkatini çekmekten kaçındığı belirtiliyor.

SORUŞTURMA VE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Bolson, federal kolluk kuvvetlerinin soruşturduğu suçlamaların yalnızca küçük bir kısmını kabul etti. İddianamede 18 ihlalle suçlanan Bolton, anlaşma gereği yalnızca bir kez ulusal savunma bilgisini yasadışı bulundurmaktan suçlu bulundu. Duruşma, hassas bilgilerin kamuya sızma riskini ortadan kaldırdı. Bolton daha önce hakkındaki soruşturmayı “Adalet Bakanlığı’nın silah olarak kullanılması” olarak nitelendirmişti ancak dava, Adalet Bakanlığı eleştirmenleri tarafından bile meşru bir kovuşturma olarak görüldü. Ceza duruşmasında savcılık hapis cezası talep edebilir, Bolton ise hapis cezası almamayı umuyor. Adalet Bakanlığı, tek bir suçlamayla anlaşmanın yaygın bir uygulama olduğunu ve mevcut politikalarla uyumlu olduğunu açıkladı.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI VE KİTAP SÜRECİ

Soruşturma, 2022’de Biden yönetimi döneminde FBI’ın resmi olarak soruşturma başlatmasıyla hız kazandı. E-posta hesabı İranlı bilgisayar korsanları tarafından hacklenen Bolton’ın yardımcısı, 2021’de FBI’a ihbarda bulundu. Aramalarda Bolton’ın evi ve ofisinde sınıflandırılmış olabilecek belgeler bulundu. Bunlar arasında Birleşmiş Milletler misyonu ve kitle imha silahlarıyla ilgili planlar ve notlar vardı ancak bu belgeler davanın parçası olmadı. Bolton’ın Trump dönemine ilişkin anı kitabı yayımlanırken kapsamlı bir inceleme sürecinden geçti. Kitapta sınıflandırılmış bilgiye yer verilmediği belirtildi.