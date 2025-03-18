Bolu’da Okullar Tatil Mi? Son Durum

YAĞIŞLAR SONRASI OKULLARIN TATİLİ MERAK KONUSU

Türkiye’nin pek çok yerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından okulların tatil olup olmayacağı gündem oldu. Bolu’da okulların tatil durumu hakkında, 19 Mart Çarşamba günü için Bolu Valiliğinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

ŞİDDETİ ARTAN RÜZGAR AÇIKLAMASI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kısmı ile zamanla yüksek kesimlerde, başta Doğu Karadeniz olmak üzere, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızının 50-70 km/saat olması, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise 90 km/saat’e kadar çıkması tahmin ediliyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de Çarşamba sabah saatlerinde etkisinin azalması bekleniyor. Bu durum, ulaşım aksamaları, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerekliliğini ortaya koyuyor.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, 19 Mart Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de (Kastamonu-Samsun) rüzgarın 19 Mart Çarşamba öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON RİSKİ

Son değerlendirmeler doğrultusunda; Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın, batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesine yol açabileceği belirtiliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç alanları ile Doğu Anadolu’nun batısında, 19 Mart 2025 Çarşamba gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don olayının, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün il ve ilçelere yönelik sıcaklık tahminlerinin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimlerinde ve Akdeniz’in Toroslar bölgesinde yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) olabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ile birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gereğine dikkat çekiliyor.