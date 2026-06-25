Brezilya, 2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında İskoçya’yı Hard Rock Stadium’da Vinicius Junior’ın iki ve Matheus Cunha’nın bir golüyle 3-0 yendi. İlk yarıyı Vinicius Junior’ın 7 ve 45. dakikalardaki golleriyle 2-0 önde kapatan Brezilya, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu. Matheus Cunha, 61. dakikada Bruno Guimaraes’in asistiyle farkı üçe çıkardı.

VİNİCİUS JUNIOR İLK YARIDA SAHNEYE ÇIKTI

Carlos Casemiro’nun şutu savunmadan döndü. Rayan asisti yaptı. Vinicius Junior takımını öne geçirdi. 45. dakikada Bruno Guimaraes asistiyle Vinicius Junior farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi.

MATHEUS CUNHA İKİNCİ YARIDA FARKI ÜÇE ÇIKARDI

60. dakikada Bruno Guimaraes’in asistiyle Matheus Cunha golü kaydetti. Brezilya durumu 3-0 yaptı. Bu gol maçın skorunu belirledi.

MAÇTA KARTLAR VE DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDI

Ryan Christie 89. dakikada sarı kart gördü. Fabinho 82. dakikada sarı kart cezası aldı. Danilo Luiz 63. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Lawrence Shankland çıkarken Che Adams oyuna girdi. John McGinn’in yerine Findlay Curtis dahil oldu. Neymar 76. dakikada Matheus Cunha’nın yerine oyuna dahil oldu.

KADROLAR AÇIKLANDI, MEDYUMDAN İDDİA GELDİ

İskoçya’da kaleci Gunn savunmada Robertson ve Hendry yer aldı. Orta sahada McTominay, McGinn ve Ferguson forma giydi. Brezilya’da Alisson, Danilo, Magalhaes, Marquinhos, Santos savunmayı oluşturdu. Orta sahada Casemiro, Guimaraes ve Paqueta yer aldı. Hücumda Vinicius Junior, Cunha ve Rayan görev yaptı. Brezilyalı medyum Vo Bahiana stadyuma uzay gemisi ineceğini iddia etti. Taraftarları maça gitmemeleri konusunda uyardı.

BREZİLYA VE İSKOÇYA'NIN GRUP PERFORMANSLARI

Brezilya, Dünya Kupası’na Fas ile 1-1 berabere başladı. İskoçya ise Haiti’yi 1-0 yendi. John McGinn 28 yıl sonra İskoçya’ya Dünya Kupası golü kazandırdı. Brezilya Haiti’yi 3-0 mağlup etti. Vinicius Junior bu maçta Ronaldinho’yu geride bırakarak tarihe geçti. Fas ise İskoçya’yı 1-0 yenerek avantaj elde etti.