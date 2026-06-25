BTK Akademi 21 İlde Teknoloji Eğitimi Başlatıyor

Ekonomi
Teknoloji eğitimi alan katılımcılar bir sınıfta oturuyor
BTK Akademi Yaz Dönemi Yüz Yüze Eğitim Programları, gençlerin teknoloji alanında yetkinlik kazanmasını amaçlıyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi Yaz Dönemi Yüz Yüze Eğitim Programları için başvuruların başladığını duyurdu. Program kapsamında 21 ilde 25 farklı eğitim düzenlenecek. Gençler yapay zekâ, büyük dil modelleri ve insansız hava araçları gibi alanlarda eğitim alacak.

GENÇLER GELECEĞİN MESLEKLERİNE HAZIRLANIYOR

Nitelikli insan kaynağının teknoloji yatırımları için önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi alanlardaki gelişmelerin rekabeti değiştirdiğini belirtti. BTK Akademi’nin bu alanlarda gençleri yetiştirdiğini ifade etti. Platform, 3 milyondan fazla kullanıcıya ve geniş eğitim içeriğine sahip.

YAZ DÖNEMİNDE 25 FARKLI EĞİTİM VERİLECEK

Yüz yüze eğitimler 21 ilde gerçekleştirilecek. Uraloğlu, bugüne kadar 70’in üzerinde ilde eğitim düzenlediklerini söyledi. Yaz dönemi programlarının en popüler başlıklarından biri yapay zekâ ile içerik üretimi olacak. Antalya, Bolu ve Manisa gibi illerde katılımcılar uygulamalı eğitim alacak.

GENİŞ YELPAZEDE TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ

Eğitimler yapay zekâdan insansız hava araçlarına kadar uzanıyor. Uraloğlu, Microsoft 365 Copilot ve nesnelerin interneti gibi konuların da yer aldığını belirtti. Uzman eğitmenler tarafından verilecek programlarla katılımcıların yetkinlik kazanması hedefleniyor.

KENDİ YAPAY ZEKÂ AJANLARINI GELİŞTİRECEKLER

Ankara’da Microsoft 365 Copilot Agent Oluşturma Atölyesi düzenlenecek. Katılımcılar ileri seviye araç kullanımını öğrenecek. Antalya’daki atölyede büyük dil modelleri uygulamalı olarak ele alınacak. Bu eğitimler gençlerin yapay zekâ yetkinliklerini artıracak.

TASARIMDAN KODA UZANAN ATÖLYELER

İstanbul’da Yapay Zekâ Destekli Figma Atölyesi düzenlenecek. Katılımcılar tasarımdan koda dönüşüm konusunda deneyim kazanacak. Ankara’da nesnelerin interneti atölyesi yapılacak. Kayseri ve Sakarya’da ise insansız hava aracı eğitimleri verilecek.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN ALINIYOR

BTK Akademi Yaz Dönemi Yüz Yüze Eğitim Programları için başvurular btkakademi.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Eğitimlerle katılımcıların teknoloji alanında yetkinlik kazanması ve kariyerlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

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