Bugün Oynanacak Maçların Listesi

31 EKİM PERŞEMBE MAÇLARI MERAK KONUSU

31 Ekim Perşembe günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig maçları dahil olmak üzere birçok karşılaşma sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugün hangi takımların maçı var, bu maçlar hangi kanalda yayınlanıyor? Akşam saatlerinde maç olup olmayacağı ve günün diğer maçları, sporseverlerin gündeminde sıkça yer alıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugünkü maçların programı şu şekilde belirlenmiş durumda:

– 01:00 – Lanus vs Cruzeiro, Copa Sudamericana Yarı Final, S Sport Plus, S Sport 2

– 03:30 – Penarol vs Botafogo RJ, Copa Libertadores Yarı Final, S Sport Plus, S Sport 2

– 13:00 – Bayburt GÖİ vs Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası, A Spor

– 14:30 – Edirnespor vs Batman Petrol, Ziraat Türkiye Kupası, A Spor

– 17:30 – İstanbulspor vs Kilis Bld., Ziraat Türkiye Kupası, A Spor

Günün ilerleyen saatlerinde oynanacak diğer karşılaşmalar ise şu şekilde:

– 20:30 – Genoa vs Fiorentina, İtalya Serie A, S Sport Plus, S Sport 2

– 20:30 – Bursaspor vs Turgutluspor, Ziraat Türkiye Kupası, A Spor

– 21:00 – Al Ittihad vs Al Ahli, Suudi Arabistan Pro Lig, S Sport Plus

– 21:45 – Braga vs Guimaraes, Portekiz Lig Kupası Çeyrek Final, Yayın Yok

– 22:45 – Roma vs Torino, İtalya Serie A, S Sport Plus, S Sport 2

– 22:45 – Como vs Lazio, İtalya Serie A, S Sport Plus

– 23:45 – Porto vs Moreirense, Portekiz Lig Kupası Çeyrek Final, TRT Spor

Sporseverler için bu karşılaşmalar, günün önemli ve heyecan dolu anlarını oluşturacak.