Burak Bulut’tan Eda Sakız’a İmalı Paylaşım

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Burak Bulut ve Eda Sakız'ın birlikte poz verdiği bir an
Eda Sakız'ın doğum günü kutlaması sonrası Burak Bulut'un yaptığı imalı paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Burak Bulut ile Eda Sakız, Ağustos 2025’te dünyaevine girdikten sonra aldıkları ayrılık kararıyla yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından yeni yaşını kutlayan Sakız, doğum günü dileğini aşktan yana kullandı. Eski eşinin bu sözlerinin ardından Burak Bulut’tan gelen imalı paylaşım dikkat çekti.

İHTİŞAMLI DÜĞÜNÜN ARDINDAN TEK CELSEDE BİTTİ

Ünlü şarkıcı ile fenomen Eda Sakız, 12 Ağustos 2025’te Sait Halim Paşa Yalısı’nda görkemli bir törenle evlendi. Çiftin 9 aylık evliliği geçen aylarda tek celsede sona erdi. Boşanmanın ardından Burak Bulut, “Evet boşandık. Bizde ihanet olmaz. Evliliğimizde anlaşmazlık yaşadık” dedi. İkili bir süre sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kaldı.

DOĞUM GÜNÜNDE AŞK DİLEĞİNE İMALI YANIT

Eda Sakız, önceki akşam yeni yaşını kutladı. Doğum gününde yeni yaşından aşk dileyen Sakız’a eski eşinden dikkat çeken bir gönderme geldi. Burak Bulut paylaşımında, “Seninle aynı derde yanmadık bir türlü, başkasını koymadım yerine… Akacak gözyaşım da kalmadı” ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ESKİ EŞİNİN DÖVMESİNİ KAPATTIRDI

Burak Bulut, evliliğin bitmesinin ardından bir değişikliğe imza attı. Şarkıcının, eski eşinin gözlerinin bulunduğu dövmeyi farklı bir tasarımla kapattırdığı görüldü. Yeni dövme kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçileri bu hamle hakkında çok sayıda yorum yaptı.

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