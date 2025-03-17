Bursa’da Okullar Tatil Mi? 18 Mart

METEOROLOJİDEKİ UYARILAR VE BEKLENEN YAĞIŞLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağışlar başladı. Özellikle Bursa ilinde okulların tatil olup olmayacağı konusunda merak sürüyor. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulundu.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan güncel değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 80-90 km/saat) etkili olacağı belirtiliyor. İç kesimlerde, Pazartesi akşam saatlerinden sonra ve Doğu Karadeniz’de Salı sabahı etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği, çatı uçmaları ile iç kesimlerde toz savrulması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

FIRTINA BEKLENTİSİ VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Batı Karadeniz’in batısında, Salı öğle saatlerinden itibaren, doğu ve kuzeydoğudan esen rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz (Kastamonu-Samsun) için de, Salı öğle saatlerinden sonraki dönemde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelerde, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava ile birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı ile Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında, 18 Mart 2025 (Salı) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don olayı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli bir şekilde gerçekleşebilir. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için sağlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri öneriliyor.

RÜZGAR VE FIRTINA TAHMİNLERİ

18 Mart 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. 19 Mart 2025 Çarşamba günü için Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentileri söz konusu. İç Anadolu’nun güney yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde, fırtinanın yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) şeklinde olabileceği ifade ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda olumsuzluklar, çatı uçmaları ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor. Henüz Bursa Valiliğinden 18 Mart Salı günü ile ilgili bir tatil duyurusu yapılmadı.