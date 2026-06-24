Call to Earth Günü İçin Think Blue Çağrısı

8 Ekim 2026’da dünya, CNN’in Call to Earth Day etkinliği için bir kez daha bir araya gelecek. Bu yılki küresel eylem gününün teması “Think Blue” yani “Mavi Düşün” olarak belirlendi. Tema, gezegendeki her ülkeyi, her kıyı şeridini ve her topluluğu birbirine bağlayan tek güç olan okyanuslara dikkat çekiyor.

OKYANUSLARIN ÖNEMİ VE KARŞI KARŞIYA OLDUĞU TEHDİTLER

Pasifik’teki mercan resiflerinden şehirlerin içinden geçen nehir ve su yollarına kadar okyanusların sağlığı herkesi etkiliyor. İnsanlar denizden binlerce kilometre uzakta yaşasa bile okyanuslar milyarlarca insanı besliyor, iklimi düzenliyor ve soluduğumuz oksijenin büyük bir kısmını üretiyor. Tüm bu faydalara rağmen insan kaynaklı bir dizi faktör, gezegenin bu mavi motorunu durdurma tehlikesi yaratıyor. Artan sıcaklıklar, aşırı avlanma ve plastik kirliliği, bu kırılgan ekosistemi tehdit eden sorunlardan sadece birkaçı.

KÜRESEL ÇAĞRI: HERKES İÇİN BİR EYLEM FIRSATI

Bu yıl Call to Earth Day, dünyanın dört bir yanındaki okulları, kuruluşları, aileleri ve bireyleri “Mavi Düşünmeye” ve önemli sularımızı desteklemek için harekete geçmeye davet ediyor. Bir plaj veya nehir temizliği düzenlemek, okyanus temalı sanat eserleri yaratmak, tek kullanımlık plastikleri azaltmak, deniz habitatlarını restore etmek, mangrov dikmek, öğrencileri koruma konusunda eğitmek veya daha sürdürülebilir seçimler yapmaya söz vermek gibi her eylem değerli. Okyanusu korumak sadece kıyı topluluklarının sorumluluğu değil, her bir bireyin görevi olarak görülüyor.

İLHAM VEREN HİKAYELER VE KÜRESEL HAREKET

Etkinlik günü boyunca CNN, okyanuslar için fark yaratan ilham verici hikayeleri öne çıkaracak. Deniz araştırmalarında sınırları zorlayan bilim insanları, değişim talep eden genç aktivistler, yerel su yollarını koruyan topluluklar ve deniz yaşamını gelecek nesiller için koruyacak uzun vadeli çözümler geliştiren yenilikçiler bu hikayelerin kahramanları olacak. Call to Earth başlatıldığı günden bu yana 100’den fazla ülkede yüz binlerce öğrenciyi, eğitimciyi, çevreciyi ve değişim yaratıcısını uygulamalı koruma çalışmalarına ve çevre eğitimi girişimlerine katılmaya teşvik etti.

8 EKİM’DE RENGİNİZİ GÖSTERİN

Büyüyen bu küresel hareket, kolektif eylemin anlamlı bir etki yaratabileceğini kanıtlamaya devam ediyor. 8 Ekim’de herkes okyanusu kutlamaya ve korumaya davetli. Etkinlik gününde herkesten mavi giymesi, etkinliklerinin fotoğraf ve videolarını çekerek #CallToEarth etiketiyle sosyal medyada paylaşması isteniyor. Katılımcılar, dünyanın dört bir yanındaki binlerce çevreciyle birlikte gezegeni korumak için adım atmış olacak. Etkinlikler gün boyunca öne çıkarılacağı için katılımcıların etkinlikleri CNN’de görülme şansına da sahip olacağı belirtiliyor.