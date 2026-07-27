Çatışmalar Durunca Altın Yükseldi

Altın, ons başına 4 bin 100 dolara doğru yüzde 1 artış göstererek dokuz aylık en düşük seviyelerinden uzaklaştı. Bu artış ABD ve İran arasındaki çatışmaların hafta sonu durdurulmasıyla gerçekleşti. Petrol fiyatlarının keskin düşüşü enflasyon endişelerini azalttı.

ORTADOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR DURDURULDU

ABD, Cuma günü başlayan İran saldırılarını açıklama yapmadan durdurdu. Tahran misilleme saldırılarını sona erdirdiğini duyurdu. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile görüşmeler yaptığını açıkladı. Altın daha önce Ortadoğu’daki çatışmalar ve arz kesintileri nedeniyle zorlanmıştı. Piyasa katılımcıları Fed’in bu hafta faizi sabit tutmasını bekliyor. Eylül ayında faiz artışı olabileceği belirtiliyor.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN SEVİYELERİ

Ons altın güne 4 bin 88 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 83 dolar görüldü. En yüksek seviye ise 4 bin 116 dolar oldu. Şu sıralar ons altın 4 bin 90 dolardan işlem görüyor. Gram altın güne 6 bin 221 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 214 lira görüldü. En yüksek seviye 6 bin 266 lira oldu. Şu sıralar gram altın 6 bin 227 liradan alıcı buluyor.