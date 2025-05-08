Cemil Önal, Halil Falyalı’nın Müdürüydü

CEMİL ÖNAL’IN GÜNDEME GELİŞİ

Özellikle Halil Falyalı’nın suikasta kurban gitmesiyle birlikte, “Cemil Önal kimdir?” sorusu birçok kullanıcının araştırdığı bir konu haline geldi. Önal’ın yasa dışı bahis trafiğindeki rolü ve Falyalı’nın cinayetinden sonra yurt dışına kaçışı ise dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Cemil Önal kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Halil Falyalı, 8 Şubat 2022’de Kuzey Kıbrıs’ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay yerinde 16 kurşun isabet eden Falyalı’nın ölümü, yasa dışı bahis trafiği ve kara para aklama ilişkilerini tekrar gündeme getirdi. Falyalı’nın yalnızca yasa dışı bahis organizatörü değil, aynı zamanda güçlü siyasi bağlantılara sahip olduğu bilgisi giderek yaygınlaştı. Cemil Önal, Falyalı’nın finans müdürü olarak biliniyordu ve onun yasa dışı bahis operasyonlarından kazandığı parayı yöneten kişi olarak tanınıyordu. İddiaya göre Önal, cinayetle ilgili şüpheliler arasında da yer alıyor.

Halil Falyalı’nın ölümünün ardından Cemil Önal’ın Hollanda’ya kaçtığı ve burada yakalandığı bildirildi. 2023 yılında Hollanda’da gözaltına alınan Önal, Türkiye’ye iade edilmesi beklenen kişilerden biri oldu. Ancak süreç beklenmedik bir şekilde gelişti. Önal’ın, ABD ve Hollanda istihbarat birimlerine 120 sayfalık bir ifade verdiği ve 25 Mart tarihinde serbest bırakıldığı iddiaları gündeme geldi.

Yeni cinayet detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Hollanda merkezli basın kuruluşu Follow The Money’den David Davidson, Önal ile görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Davidson, Önal’ın avukatının öldürülme tehlikesi hakkında “Bu ciddi tehdit birkaç kez savcılığa bildirildi” dediğini belirtti. Ancak Hollanda savcılığının konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı ifade edildi. Önal’ın gündeme taşıdığı en çarpıcı iddia, Falyalı’nın elinde tuttuğu şantaj kasetleri oldu. Önal’a göre, Falyalı Türkiye’deki üst düzey siyasetçiler de dahil olmak üzere birçok tanınmış isme dair görüntülerin bulunduğu 45 kasetlik bir arşiv oluşturmuştu.