Ceren Ayruk’a Bodrum Papatyası İltifatı

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Güneşli bir günde genç bir kadın arkadaşına gülümseyerek bakıyor
Ceren Ayruk, Leyla karakteriyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor ve hayranlarından övgüler alıyor.
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Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17’de Leyla karakterini canlandıran Ceren Ayruk, son paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Genç oyuncunun performansı ve zarif görünümü hayranları tarafından beğeni topladı. Takipçileri, Ayruk için “Bodrum papatyası” benzetmesi yaptı.

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Oyuncu, dizinin üçüncü bölümünden kareler yayınladı. “Aşık olduğun çocuğun çalıştığı mekâna gidip rahatsızlık verme kombini” notunu kullandı. Gönderi, kısa sürede 250 bini aşkın beğeni aldı.

HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Hayranları, Ceren Ayruk’a çeşitli yorumlarla destek verdi. “Çok güzelsin Leyloşum” ve “Aras için doğmuş bir güzellik” gibi ifadeler kullanıldı. Oyuncunun doğa temalı kıyafeti ve papatyayı andıran aksesuarları dikkat çekti. Dizinin beşinci bölümü 28 Haziran Pazar akşamı Kanal D’de yayınlanacak.

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