Chicago Savcılığı Üç Davayı Düşürdü

ABD’nin Chicago Başsavcılığı, büyük jüri sunumlarında yaşanan sorunlar nedeniyle üç ceza davasının düşürülmesiyle birlikte büyük bir krizle karşı karşıya. Trump tarafından atanan ve hakimler tarafından onaylanan Kuzey Illinois Bölge Başsavcısı Andrew Boutros, son bir yıl içinde açılan davalara odaklanarak 100’den fazla gizli büyük jüri oturumu tutanağını bizzat incelemeye başladı. Bu inceleme, alt düzey bir savcının çalışmalarındaki usulsüzlüklerin ortaya çıkmasıyla başlatıldı.

BAŞSAVCI BOUTROS 20 YILLIK DAVALARI İNCELİYOR

Boutros, COVID-19 dolandırıcılığı, yıllar öncesine ait bir kundaklama ve ICE protestocularına karşı siyasi bir dava olmak üzere üç ceza davasını, bir alt düzey savcının çalışmalarındaki hatalar nedeniyle düşürme kararı aldı. Pazartesi günü mahkemeye sunduğu bir belgede, aynı savcının büyük jüri önünde çalıştığı yaklaşık 20 yıllık davaları incelemeyi ve adil olmayan sunumlar olup olmadığını kontrol etmeyi planladığını belirtti. Savcılar, gizli oturumlarda büyük jüriye delil sunar ve jüri üyeleri iddianame düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verir.

GÜVEN KRİZİ VE YENİ İNCELEMELER KAPIDA

Boutros, mahkeme başvurusunda, büyük jüride yüksek hata oranına sahip başka savcılar bulunursa onların çalışmalarının da incelenebileceğini söyledi. Bu çabanın, Adalet Bakanlığı’nın Kuzey Illinois Bölgesi’ndeki federal yargıçlar nezdinde kaybettiği güveni yeniden tesis etmeyi amaçladığını ifade etti. Ancak Boutros ve Adalet Bakanlığı, aylar sürebilecek iç ve dış incelemelerle karşı karşıya ve bu süreç, bakanlığın siyasi liderliğinin ülke genelindeki mahkemeler ve Kongre tarafından yakından izlendiği bir döneme denk geliyor.

2018'DEKİ MARKET YANGINI DAVASI DA DÜŞTÜ

Başsavcılığın düşürdüğü son dava, 2018 yılında bir süpermarkette çıkan yangınla ilgili yıllardır süren soruşturmanın ardından geçen yıl suçlanan dört sanığı ilgilendiriyordu. Savcı Sheri Mecklenburg’un davayla ilgili büyük jüriye usulsüz ifadeler verdiği ve bir jüri üyesiyle duruşma zabıt katibi olmadan odada konuştuğu iddia edildi. Boutros, bu usulsüzlükleri kabul etmeyeceklerini ve asla yaşanmaması gerektiğini belirten bir yazıyı federal yargıca sundu.

BROADVIEW SİX DAVASINDAKİ SKANDAL

Savcı Mecklenburg, geçen yılki daha yüksek profilli Broadview Six davasında da büyük jüriye sorunlu açıklamalar yapmıştı. Adalet Bakanlığı, Chicago yakınlarındaki bir federal göçmenlik gözaltı merkezi önünde protesto yapan altı Demokrat siyasetçi ve aktivisti yargılamak istemiş, ancak bir yargıç, Mecklenburg’un büyük jüriye söylediklerinde ciddi sorunlar bulduğu için davayı reddetmişti. Kundaklama davasındaki savunma avukatları, “Başlangıçta yüksek profilli davalara özgü bir anormallik gibi görünen şeyin, sıradan federal kovuşturmalara bile bulaşan yinelenen bir uygulama olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

YARGIÇ DAVAYI REDDETTİ, SAVCI HÂLÂ GÖREVDE

Yargıç Robert Gettleman, kundaklama davasını Pazartesi günü reddetti ve Adalet Bakanlığı’nın bu davayı gelecekte yeniden açmasını yasakladı. Savcı Mecklenburg, Şubat ayında Chicago’daki davalardan çekildi ancak hâlâ Adalet Bakanlığı’nda çalışıyor. Yaklaşık 20 yıl boyunca ofiste yüzlerce davada görev almıştı. Chicago Başsavcılığı’nın düşürdüğü diğer dava ise Mecklenburg’un yıllarca üzerinde çalıştığı, bir hastanede COVID-19 salgını sırasında dolandırıcılık iddialarını içeren davaydı.

SAVUNMA AVUKATLARI ÖRTBAS İDDİASINDA

Broadview Six davasındaki savunma avukatları, başsavcılığın tüm suçu Mecklenburg’a atmaya çalıştığını öne sürerek bir federal yargıçtan olayı araştırmak üzere bağımsız bir müfettiş atanmasını talep etti. Avukatlar, başsavcılığın büyük jüri tutanaklarını aşırı şekilde karartarak usulsüzlükleri örtbas etmeye çalıştığını ve davadaki sorunların Chicago Başsavcılığı’nın en üst seviyelerine ve muhtemelen Washington DC’deki Adalet Bakanlığı’na kadar uzandığını iddia etti.

ESKİ SAVCILARDAN SERT TEPKİ

Bu olayların ortasında, Chicago Başsavcılığı’nın önde gelen eski çalışanlarından oluşan büyük bir grup, Boutros’un yaklaşımını ve 2025 baharından bu yana savcılık kararlarına siyasetin sızmasını kınayan bir mektuba imza attı. 100’den fazla avukatın imzaladığı mektupta, liderliğin başarısız olduğu ve siyasi düşüncelerin savcılık kararlarını etkilediği belirtildi. Boutros ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, ofisine geldiğinde iyi durumda olmayan bir kurum bulduğunu ve geçen yılı gemiyi doğru rotaya sokmakla geçirdiklerini savundu.