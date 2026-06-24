Japon Yayıncıyı Taciz Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

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Beyoğlu'nda bir kadın ve bir adamın etkileşimi
Beyoğlu'nda bir canlı yayın sırasında yaşanan taciz olayı, çevredeki esnaf ve vatandaşların tepkisiyle sonuçlandı.
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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty, yayın sırasında bir kişinin sözlü tacizine maruz kalırken yaşananları anında görüntüledi. Tacizci, iletişim bilgilerini isteyince yayının canlı olduğunu fark edip kaçmaya çalıştı. Çevredekiler ve esnaf tepki gösterince kısa süreli arbede yaşandı.

POLİS ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yayının ardından harekete geçti. Olayın İstiklal Caddesi’nde meydana geldiği belirlendi. Kadın turiste rahatsız edici davranışlar sergileyen kişinin Y.E. (60) olduğu tespit edildi.

GÖZALTI VE PARA CEZASI UYGULANDI

Şüpheli, Şehit Muhtar Mahallesi’nde polis tarafından gözaltına alındı. Y.E.’ye Kabahatler Kanunu kapsamında bin 764 lira idari para cezası kesildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JAPON YAYINCIDAN SEVGİ DOLU AÇIKLAMA

Olayın ardından Nanatty sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yayıncı, “Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını çok seviyorum. Bu ülkeyi de çok seviyorum. Bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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