Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’da kullanılacak General Electric üretimi motorları kapsayan satış paketi, konuya yakın dört kaynağa göre 700 milyon doları aşabilir. ABD Başkanı Donald Trump, F-35 ve jet motorlarıyla ilgili Türkiye’yi memnun edecek bir adım atacağını söyledi. Trump, satış sürecinin Türkiye’nin istediği gibi ilerleyeceğini belirtti.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİNDE ANKARA’YA JEST

Satışın, Türkiye’nin gelecek ay ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi öncesinde önemli bir jest olduğu değerlendiriliyor. KAAN, 2016’da başlatılan savunma sanayii projesinin merkezinde yer alıyor. Türkiye, uzun vadede hava kuvvetlerinin savaş uçağı ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamayı hedefliyor.

MOTOR KRİTİĞİ VE YERLİ ALTERNATİF HEDEFİ

KAAN projesinde motor konusu kritik başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Türkiye nihai aşamada yerli motor geliştirmeyi hedefliyor. İlk üretim ve test süreçlerinde ise ABD üretimi General Electric motorlarına ihtiyaç duyuluyor.

KOMİTE ÜYESİNDEN İTİRAZ GELDİ

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin en kıdemli Demokrat üyesi Gregory Meeks itirazlarını iletti. Meeks, satış paketine henüz onay vermedi. Buna rağmen satışın önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’ye resmi bildirimde bulunacağı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.

ZİRVE ÖNCESİNDE DİPLOMATİK MESAJ

Türkiye, 7-8 Temmuz’da NATO liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Zirve, savunma harcamaları ve yük paylaşımı gibi konularda gerilimin arttığı dönemde yapılacak. Motor satışı, KAAN projesi için teknik bir eşik olarak görülüyor. Ankara-Washington hattında diplomatik bir mesaj niteliği taşıyor.

BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI HEDEFİ

KAAN, Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı geliştirme hedefinin merkezinde yer alıyor. Proje, F-16 filosunun uzun vadede yenilenmesi açısından kritik görülüyor. Türkiye, savaş uçağı alanında dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.