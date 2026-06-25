CHP YDK, Beş Kişinin İtirazını Reddetti

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında beş kişinin itirazı değerlendiriliyor
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, ihraç taleplerini değerlendirerek bazı itirazları reddetti ve disiplin süreçlerini sürdürdü.
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) ihraç taleplerini ve itirazları değerlendirmek için toplandı. Kurul, dört il başkanı ve bir belediye başkanının itirazını reddetti. Partinin en üst düzey disiplin organı 15 asil üyeden oluşuyor. Bu üyeler disiplin soruşturması yapma, ihraç gibi cezaları karara bağlama ve itirazları inceleme görevini üstleniyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN HESAP SORMA SÖZÜ

İstinaf’ın mutlak butlan kararı sonrası görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs 2026 tarihinde bir bayramlaşma programı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada “Hesap soracağım” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, kurultay sandığını en kısa sürede önlerine getireceğini söyledi. Tertemiz bir kurultay yapacaklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, rüşvete ve talana başvuran belediye başkanlarını partiden atamadığı için özür diledi. Yetimin hakkına göz dikenlerin baba ocağının kitabında yazmadığını vurguladı.

İHRAÇ TALEBİYLE SEVK EDİLEN İSİMLER

Bugüne dek ihracı istenen isimler arasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yer alıyor. Gökhan Günaydın ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da listede bulunuyor. Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Ensar Aytekin ihraç talebiyle sevk edildi. Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer de benzer durumda. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan listede. İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş ve Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı da listede.

GÜNAYDIN’IN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

MYK kararıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, itiraz üzerine YDK toplantısında oybirliğiyle kaldırıldı. Günaydın’ın grup başkanvekilliği görevine devam etmesi kararlaştırıldı. YDK’nın tedbirli olarak kesin ihraca sevk ettiği diğer 8 milletvekilinin itirazı ise 3 karşı oya karşılık 10 oyla reddedildi.

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