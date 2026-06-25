Erhan Karaal Kaçırılmıştı, GPS Cihazı Bulundu

17 Haziran çarşamba günü Maltepe’deki evinin önünden kimliği belirsiz üç kişi tarafından zorla kaçırılan Erhan Karaal, emniyet güçlerinin operasyonuyla kurtarıldı. Karaal hastanede tedavi altına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan on iki şüpheliden altısı tutuklandı. Diğer altı şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAKARYA'DAKİ BUNGALOV EVLERDE GİZLENMİŞLER

Ekipler takip sonucu şüphelilerin Sakarya’daki bungalov evlerde gizlendiğini belirledi. Emniyet güçleri düzenlenen operasyonla şüphelileri Kocaeli’de yakaladı.

SON OPERASYONLA GÖZALTINA ALINAN SEKİZ KİŞİ VAR

Gasp Büro Amirliği’nde sekiz şüphelinin işlemleri sürüyor. Soruşturma tüm bağlantıları ortaya çıkarmak için devam ediyor.

ARACA GPS CİHAZI YERLEŞTİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araca GPS cihazı yerleştirildiğini belirledi. Cihazı kimlerin ne zaman taktığı netleştirildi.