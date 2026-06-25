Chris Evert, Wimbledon’a Katılamayacak

Eski dünya bir numarası ve tenis efsanesi Chris Evert (71), yumurtalık kanserinin yeniden nüksettiğini ve bu nedenle Wimbledon’a katılamayacağını açıkladı. 71 yaşındaki efsane isim, ilk kez Aralık 2021’de yumurtalık kanserine yakalanmış, Aralık 2023’te kanserin nüksettiğini açıklamıştı. Perşembe günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, testlerin kanserin yeniden ortaya çıktığını göstermesi üzerine ameliyat olduğunu ve tedavi sürecine başladığını belirtti.

AMELİYAT VE KEMOTERAPİ SÜRECİ

Evert, “Tedavi ve iyileşme sürecimin ilk adımı olarak” ameliyat olduğunu duyurdu ve “önümüzdeki haftalarda” kemoterapiye başlayacağını söyledi. Bu nedenle bu yıl Wimbledon’da olmayacağını ifade eden Evert, “Önümüzdeki birkaç ay boyunca profesyonel taahhütlerimden uzaklaşarak sağlığıma odaklanacağım” dedi. “Yumurtalık kanseri amansız bir hastalık, ancak bu savaşı sürdürme konusunda iyimser ve kararlı olacağım” ifadelerini kullanan efsane tenisçi, tıbbi ekibine, ailesine, arkadaşlarına ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

EVERT'İN TENİS KARİYERİ

Chris Evert, 18 grand slam tekler şampiyonluğu bulunan bir tenis efsanesi olarak sporda önemli bir figür olmaya devam ediyor. ESPN kanalında analist olarak görev yapan Evert, tenis dünyasında saygınlığını koruyor.