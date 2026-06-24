ABD Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu Christian Pulisic, Perşembe günü Türkiye’ye karşı oynanacak Dünya Kupası grup maçında forma giymeyi umduğunu belirtti. Baldırındaki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Pulisic, sağlık durumunun maça çıkmak için yeterli olduğunu söyledi. ABD’nin kamp merkezinde basın mensuplarına konuşan 26 yaşındaki futbolcu, “Kendimi iyi hissediyorum. Takımla birlikte son birkaç gündür çalışıyorum, moralim yüksek ve umarım yarın sahada sıkı oynayabilirim” dedi.

SAKATLIK SÜRECİ VE DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

Pulisic’in sağlık durumu, Paraguay karşısında oynanan grup ilk maçının devre arasında baldır sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmasının ardından yakından takip ediliyordu. Yıldız futbolcu, çarşamba günü yaptığı açıklamada Perşembe günkü kritik karşılaşma için hazır olduğunu aktardı. Pulisic, sakatlığını bir kontüzyon ya da zorlanma olarak tanımlarken halen tam olarak ne dendiğini bilmediğini itiraf etti. Bu sakatlığın, Paraguay maçından birkaç gün önce idmanda sol baldırına aldığı bir darbeden kaynaklandığını belirten oyuncu, darbeyi hangi takım arkadaşının vurduğunu ise açıklamadı.

Basının sınırlı süreyle izleyebildiği idmanda Pulisic’in rahat ve kısıtlama olmadan hareket ettiği görüldü. Baldırında herhangi bir koruyucu ekipman bulunmayan oyuncu, Great Sports Park’taki çalışmalarda topallama ya da herhangi bir kısıtlama belirtisi göstermedi.

Turnuva heyecanının getirdiği adrenalin başlangıçta rahatsızlığı maskelemişti. Pulisic, Paraguay karşısında ilk yarıyı büyük ölçüde adrenalinle geçirdiğini ancak devre arasında ağrının arttığını ifade etti. “İlk yarı boyunca iyi hissettim, sonra biraz fark etmeye başladım ve adrenalinin beni taşıdığını düşünüyorum” diye konuştu.

Pulisic, Avustralya maçına hazırlanmaya çalıştığını ancak zamanın yetmediğini belirtti. Maçtan yaklaşık 90 dakika önce kadro dışı kaldığı duyurulan Pulisic’in yokluğu sahada pek hissedilmedi. ABD, ilk yarıda bulduğu iki golle Avustralya’yı geçerken, deneyimli hücumcunun yokluğunda bile tehlikeli ataklar üretti. “Son maça hazırlanmak için gerçekten çabalıyordum ve gidebileceğimi hissediyordum ama tam olarak orada değildi. Duygusal olarak zordu ama takımıma destek olabildim. Takım arkadaşlarım inanılmaz bir galibiyet daha aldı ve ikinci yarıda harika oynadılar. Takım kazanınca her şey daha kolay” dedi.

Pulisic’in Perşembe günü sahaya dönmesi halinde, teknik direktör Mauricio Pochettino’nun yıldız oyuncusunu ne kadar riske atmak isteyeceği merak konusu. Ev sahibi olarak bu Dünya Kupası’nda derin bir tur atlamayı hedefleyen ABD için Perşembe günkü maçın riski düşük. Amerikalılar grup birinciliğini garantilemiş durumda. Türkiye ise şok iki mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Basına konuşan ABD’li oyuncular, Türkler karşısında galibiyet için oynamanın ve momentumun önemini vurgularken, takımı son 16 turu için dinç ve sağlıklı tutma düşüncesi de geri planda kalmadı.

Pulisic ise sadece sahaya dönmek istiyor. “Grubun bir parçası olmak, sahaya çıkıp takıma elimden gelen her şekilde yardım etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Perşembe günkü maçın kadrosu, oyun saatine yakın bir zamanda açıklanacak ve yıldız oyuncusunu oynatıp oynatmama kararı tamamen Pochettino’ya ait olacak.