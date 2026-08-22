Çılgın Sayısal Loto 22 Ağustos 2026 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Bilet Sorgulama ve Kazanan Numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’da büyük bir heyecanla beklenen 22 Ağustos 2026 tarihli çekilişin kazandıran numaraları saat 21.30’da canlı yayınla açıklandı. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği çekilişte, 1’den 90’a kadar sıralı toplar arasından çekilen 6 numarayı doğru bilenler büyük ikramiyenin sahibi olacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Dünya Piyango İdaresi kurallarına göre gerçekleştiriliyor. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler için bilet sorgulama sayfası da erişime açıldı.