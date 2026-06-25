Çin’in Süper Bilgisayarı Dünya Birincisi Oldu

LineShine adlı süper bilgisayar, salı günü yayımlanan listede ilk kez yer alarak ABD’nin El Capitan’ını geride bıraktı. Bu sistem grafik işlemciler yerine geleneksel işlemcilerle çalışıyor. İşletilmesi için yaklaşık 42,2 megavat elektrik gerekiyor. Süper bilgisayarlar kritik alanlarda kullanılıyor.

LİNESHİNE GRAFİK İŞLEMCİLERE İHTİYAÇ DUYMUYOR

Makine yapay zeka işlemleri için yaygın yöntemi terketmiş durumda. Geleneksel bilgisayar işlemcileriyle yüksek performans sağlıyor. Bu özelliği diğer bilgisayarlardan ayrışmasını sağlıyor.

SANİYEDE 2,2 KENTİLYON HESAPLAMA REKORU

LineShine 2,198 eksaflops hıza ulaştı. Bu saniyede 2 kentilyondan fazla işlem demek. El Capitan ikinci sıraya geriledi. Tennessee ve Illinois’deki bilgisayarlar ise alt sıralarda yer aldı. Almanya’nın Jupiter bilgisayarı beşinci sıraya düştü.

AVRUPA LİDERLİK İÇİN BÜYÜK PLAN YAPTI

Listede ilk beş sıradaki sistemler eksaölçekli bilgisayarlar arasında. İtalya, İsviçre ve Japonya ilk 10’da yer alıyor. İngiltere listede 11 bilgisayarla temsil ediliyor. Avrupa Birliği 20 milyar Euro’luk yatırım planı açıkladı. Çevre örgütleri bu merkezlerin iklim hedeflerini etkileyeceğini söyledi.