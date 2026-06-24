Coventry City Anthony Dennis’in Peşinde

Spor
Coventry City logosu ve futbolcu Anthony Dennis'in görüntüsü
Anthony Dennis'in Coventry City ile transfer görüşmeleri olumlu ilerliyor ve Premier Lig'de oynama fırsatı yakalayabilir.
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Göztepe’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Anthony Dennis, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Başarılı bir sezon geçiren Nijeryalı orta saha oyuncusuna son teklif İngiltere’den geldi. Premier Lig’e yükselen Coventry City, 2004 doğumlu futbolcuyu transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. Frank Lampard yönetimindeki İngiliz ekibinin, Dennis transferinde son aşamaya geldiği ifade ediliyor.

GÜÇLÜ BİR ORTA SAHA PLANI HEDEFLENİYOR

Uzun yıllar sonra Premier Lig’e dönen Coventry City, kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Frank Lampard, orta saha rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor. Nijeryalı oyuncu bu planın önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Göztepe’nin Anthony Dennis için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

NİJERYALI OYUNCU PROFİLİ ÖN PLANDA

İngiliz kulübü daha önce Brentford’dan Nijeryalı orta saha Frank Onyeka’yı kadrosuna katmıştı. Şimdi ise bir başka Nijeryalı oyuncuyu daha takıma kazandırmak istiyor. Dennis’in bu projeye sıcak baktığı aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

TRANSFERİN SONA ERMESİ BEKLENİYOR

Henüz resmi bir anlaşma sağlanmış değil ancak süreç oldukça yakın görülüyor. Coventry City’nin önümüzdeki günlerde son pürüzleri gidermesi bekleniyor. Transfer resmileşirse genç oyuncu kariyerinde ilk kez Premier Lig’de oynama fırsatı yakalayacak.

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