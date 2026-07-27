Cracker Barrel CEO’su Görevden Ayrılıyor

Cracker Barrel CEO’su Julie Masino, kamuoyunun tepkisine neden olan kurumsal yeniden yapılanma sonrası ‘Amerika tarafından kovuldum’ diyerek görevi bırakıyor. Masino, önümüzdeki ay CEO’luk görevinden ayrılacak ve Ekim ayına kadar şirkete danışmanlık yapacak. Yerine restoran ve perakende sektöründe deneyimli David Deno getirildi.

MODERNİZASYON HAMLESİ TEPKİ ÇEKTİ

Masino, 2023’te Cracker Barrel’ın başına geçti ve 1970’lerden beri kullanılan geleneksel “ihtiyar” logosunu değiştirip restoranları modernize etmek için harekete geçti. Ancak geçen yaz sosyal medyada başlayan tepkiler kısa sürede siyasi ve kültürel bir fırtınaya dönüştü. Muhafazakar kesim, değişiklikleri “uyanık” olarak nitelendirdi ve şirketi eşcinsel haklarını desteklemekle, azınlık çalışan alımını teşvik etmekle suçladı. Dönemin Başkanı Donald Trump da konuya müdahil olarak şirketten geri adım atmasını istedi. Bunun ardından müşteri trafiği ve gelirler düşüşe geçti. Cracker Barrel tüm yenilikleri durdurup eski logosuna döndü ve restoran yenileme planlarını iptal etti.

HİSSELERDE TOPARLANMA VE YATIRIMCI MÜCADELESİ

Tartışmalar sırasında değerinin yarısından fazlasını kaybeden Cracker Barrel hisseleri daha sonra toparlandı. Şirket son çeyrekte beklenenden iyi gelir açıkladı ve yıl sonu beklentilerini yükseltti. Masino, Kasım ayında aktivist bir yatırımcının kendisini görevden alma girişimini de atlattı. Ancak yönetim kurulu üyesi ve uzun süredir pazarlama ile çeşitlilik uzmanı olan Gilbert Dávila, yeterli oy alamayınca kuruldan ayrıldı. Masino, tepkilerin ardından sessizliğe bürünmüş, yalnızca kazanç çağrılarında, bir konferansta ve muhafazakar radyo programcısı Glenn Beck’in programında konuşmuştu. Beck’e verdiği röportajda “Amerika tarafından kovulmuş gibi hissediyorum” ifadelerini kullanmıştı.