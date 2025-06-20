Cte Tayin Sonuçları 20 Haziran 2025

TAKİP EDİLECEK ÖNEMLİ TARİHLER

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçlarının 20 Haziran 2025 tarihinde erişime açılacağını duyurdu. Sonuçların gün içinde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden açıklanması bekleniyor. CTE tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorular gündemde bulunuyor.

SONUÇ TARİHLERİ VE BAŞVURU SÜREÇLERİ

CTE 2025 atama tayin sonuçlarının duyurulan tarihi 20 Haziran 2025 olarak belirtildi. Bu tarih, muhtemel sonuç tarihi olarak ifade ediliyor. Ceza ve Tevkifevleri İsteğe Bağlı atama sonuçlarının gün içinde açıklanması beklentisi bulunuyor. Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinde yapılan güncellemelerle başvuru tarihleri yeniden belirlenmişti. Kurum müdürleri ve denetimli serbestlik müdürlerine yönelik başvurular, 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında alınacakken; diğer bakanlık ve komisyon atamalarına dair personel ise 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında başvurularını iletme fırsatı bulacak.

MAZERET TAYİNLERİNİN AÇIKLANMA TARİHLERİ

Yapılan açıklamalarda, sistem üzerinden yapılmayan başvuruların dikkate alınmayacağı vurgusu yapıldı. İlk dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları 17 Ocak 2025 tarihinde, isteğe bağlı personel tayini sonuçları 20 Haziran 2025 tarihinde ve ikinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları ise 29 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.