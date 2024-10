Cumhuriyet Bayramı Mesajları: Türk Devridir**

ÇUMHURİYET’İN 101. YILI KUTLANDI

Cumhuriyet 101 yaşına girdi. Siyasiler ve bakanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesajlar yayımladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’DAN İLERLEME VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü, ilk günkü gurur ve heyecanla kutladıklarını kaydetti. Yılmaz, 29 Ekim’in, aziz milletin bağımsızlık tutkusunu ve hür yaşama iradesini dünyaya ilan ettiği gün olduğunu vurguladı. Türk milletinin yokluklar içinde Cumhuriyet’i kararlılıkla kurduğunu belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.” Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitleri saygıyla andı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN EGEMENLİK VURGUSU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhunun milli egemenlik olduğunu belirtti. Kurtulmuş, “Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutlarken, kuruluştan bugüne süregelen kazanımları daha derin hissettik,” dedi. Kurtulmuş, Cumhuriyet’in, halkın iradesinin üstüne çıkamayacağına dikkat çekerken, “Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi, köklü geleneklerimiz üzerine inşa edilen hukuk devleti ilkesiyle mümkün olmaktadır,” şeklinde konuştu.

MİT BAŞKANI KALIN’DAN GELECEK MESAJI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kalın, “Vatan için her an her yerde! Şiarıyla bu mirası omuzlarımızda taşıyoruz,” ifadelerini kullandı. Kahramanların mirasının, birlik ve beraberlikle daha aydınlık yarınları yaratma sorumluluğunu hatırlattığını kaydeden Kalın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diledi.

ADALET BAKANI TUNÇ’TAN HIZLI YÜRÜYÜŞ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet’in 101. yılına kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Tunç, “Birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe emin adımlarla taşıma gayretindeyiz,” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini hayata geçireceklerini söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN MÜCADELE VURGUSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet’in, Milli Mücadele’nin taçlanmış hali olduğunu belirtti. Cumhuriyet’in büyük Türkiye’nin temelindeki harç olduğunu ifade eden Yerlikaya, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı kutlu olsun,” dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN’DEN GELECEK VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet’in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirtti. Tekin, “Cumhuriyet, köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak,” dedi. Ayrıca, eğitim ailesinin Türkiye Yüzyılı’nda milli bilince sahip bir toplum oluşturma hedefinde olduklarını ifade etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY’DAN YENİ BAŞLANGIÇLAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet’in 101. yılını yeni mücadele döneminin başlangıcı olarak nitelendirdi. Ersoy, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm geçmişlerimizi rahmetle anıyorum,” dedi.

ULAŞTIRMA BAKANI URALOĞLU’NDAN BİRLEŞME MESAJI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet’in 101. yılını buruk bir sevinçle idrak ettiklerini belirtti. Uraloğlu, “Aziz milletimiz, bu tür saldırılara asla boyun eğmeyecektir,” dedi ve yeni projelerde kararlılıkla ilerleyeceklerini ifade etti.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN YENİ YÜZYIL VURGUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyıla güçlü bir vizyonla girdiğini belirtti. Bahçeli, “Devir, Türk devri, zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır,” dedi. İç ve dış düşmanlara karşı birlik çağrısında bulundu.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL’DEN ÇALIŞMA VURGUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Atatürk’ün hedeflerine ulaşmak için durmadan çalışacağız,” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI DERVİŞOĞLU’NDAN KAZANIM VURGUSU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet’in Türk milletinin en soylu adımı olduğunu belirtti. Dervişoğlu, Cumhuriyet’in her ferdi eşit hak ve sorumluluk sahibi kılan bir gün olduğunu ifade etti.