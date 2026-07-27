Danıştay’dan İl İçi Mazeret Tayinine Durdurma

Eğitim
Öğretmen sınıfta ders anlatıyor, arka planda Milli Eğitim Bakanlığı logosu var
Danıştay, öğretmenlerin mazeret tayinini etkileyen düzenlemenin yürütmesini durdurarak önemli bir karar aldı.
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Danıştay, Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen atama yönetmeliğinde kritik bir düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Karar, aynı ilçe grubundaki öğretmenlerin mazeret tayinini engelleyen maddeyle ilgili. Eğitim-İş Sendikası’nın açtığı dava sonucu mağduriyet yaşayan öğretmenler rahat bir nefes aldı.

MAZERET TAYİNİNDEKİ ENGELE YARGI DUR DEDİ

Eğitim-İş, 9 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe karşı dava açmıştı. Danıştay, yönetmeliğin 29. maddesindeki ilçe grubu sınırlamasını durdurdu. Bu hüküm, aynı ilçe grubunda görev yapan öğretmenlerin başvurusunu engelliyordu. Yürütmeyi durdurma kararıyla bu uygulamanın hukuki dayanağı kalktı.

EĞİTİM-İŞ’TEN MEB’E TAKVİM UYARISI

Sendika, atama takviminin mahkeme kararına göre düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Yetkililer, ön başvuru aşamasının yenilenmesi çağrısı yaptı. Aksi halde yapılacak atamaların hukuken sakat olacağını vurguladı. Eğitim-İş, diğer dava konusu maddeleri de takip edeceklerini duyurdu. Gözler şimdi MEB’in atama takviminde güncelleme yapıp yapmayacağına çevrildi.

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