Denizde Bir Yıl: Kalıcı Kruvaziyer Yaşamı

Sharon Lane bir yıl önce Villa Vie Odyssey adlı konut gemisine adım attığında bir maceraya atılmaya hazırdı. Bu ne bir haftalık bir gemi yolculuğu ne de bir aylık bir deniz seyahatiydi. 642 fit uzunluğundaki sekiz güverteli gemi, Lane için kalıcı bir yaşam alanına dönüştü. Lane, ayrılışından bir yıl sonra gemiden yaptığı görüntülü görüşmede “Bir gezide değilim. Burası bizim evimiz. Burada yaşıyoruz” dedi. Villa Vie Odyssey sıradan bir yolcu gemisi değil; bir “konut” gemisi olarak tasarlandı ve yolcular kabin satın alarak tam zamanlı olarak gemide yaşayabiliyor. Lane için bu bir “sonsuza kadar” planı. Gemi faaliyette olduğu sürece gemide yaşamaya devam etmeyi hedefliyor. Yakın zamanda yenilenmiş olsa da gemi arkasında otuz yıllık hizmet geçmişine sahip. Geçen yıl gemi şirketi, geminin 15 yıl daha denizlerde kalacağını tahmin etmişti.

GEMİDE YAŞAMIN MALİYETİ VE DÜZENİ

Villa Vie Residences tarafından işletilen Odyssey, ilk kez Eylül 2024’te yeni kimliğiyle yola çıktı. Ancak gemi, daha önceki bir uzun vadeli seyahat planının suya düşmesi ve hareket öncesi bir dizi gecikmeyle zorlu bir başlangıç yaptı. Lane, ilk operasyonel zorlukların çoğu giderildikten sonra Haziran 2025’te gemiye katıldı. Eski bir öğretmen olan Lane için Odyssey bir emeklilik planı. Hesap yaptı ve gemide yaşamanın California’daki evinde kalmaktan daha uygun fiyatlı ve çok daha heyecanlı olduğunu gördü. Her zaman seyahat etmeyi seven Lane, 1990’larda iki yıl Güney Afrika’da yaşamıştı. Denizde sürüklenme hissini sevdiği için gemi yaşamına ısındı. 70’li yaşlarının sonundaki Lane, ailesi ve iki yetişkin torunuyla uzaktan iletişimde kalıyor. Gemide kendisine hazır bir topluluk bulmasından keyif alıyor ve istediğinde yalnız kalmak için bu topluluktan kolayca uzaklaşabiliyor. Geminin büyüklüğü sayesinde kitap okumak için her zaman sessiz bir köşe bulabiliyor. Lane, başlangıçta en ucuz seçenek olan iç kabini tercih ederek tüm birikimini bu plana yatırdı. Villa Vie Residences tarafından yapılan açıklamaya göre beş yıllık kabin sahipliği 59 bin 999 dolardan başlıyor. Tam sahiplik fiyatları ise 99 bin 999 dolardan başlıyor. Çeşitli diğer yaşam planları da mevcut. Sahipler ayrıca aylık ücret ödüyor; bu ücret 2025 yılında çift kişilik kullanımda kişi başı aylık 2 bin dolar, tek kişilik kullanımda ise 3 bin dolar olarak belirlenmişti. Fiyatlar geminin yola çıkması ve projenin ivme kazanmasıyla dalgalandı. Yaşlı yolcular için indirimli tarifeler de bulunuyor. Villa Vie Residences CEO’su Mikael Petterson, kiralama fırsatlarını genişlettiklerini belirterek bu seçeneğin daha fazla kişinin sahipliğe karar vermeden önce gemideki yaşamı deneyimlemesine olanak tanıdığını söyledi. Petterson, gemidekilerin çoğunluğunun uzun vadeli olduğunu ve şu anda sahiplerin kiracılara oranının yaklaşık 3’e 1 olduğunu ifade etti. Gemidekilerin yarıdan biraz fazlası Lane gibi yalnız seyahat eden yolcular. Villa Vie’nin kabin fiyatları ucuz olmasa da, halihazırda denizde olan tek diğer konut gemisi deneyimi The World’e kıyasla nispeten erişilebilir durumda. The World, 3,5 milyon dolar başlangıç fiyatıyla daha üst düzey bir pazara hitap ediyor. NJORD gibi başka konut gemisi projeleri de planlama aşamasında ancak henüz hayata geçirilmiş değil.

GEMİDEKİ SOSYAL HAYAT VE AKTİVİTELER

Gemide yemek ve alkolsüz içecekler aylık ücretlere dahil. Akşam yemeğinde alkol, Wi-Fi ve muayene hizmetleri de ücrete dahilken, tıbbi işlemler ve ilaçlar ek ücrete tabi. Ayrıca yirmi dört saat oda servisi, haftalık temizlik ve iki haftada bir çamaşır hizmeti ek ücret alınmıyor. Gemidekiler Tokyo’dan Hawaii’ye kadar dünyayı dolaşıyor. Liman gezileri isteğe bağlı ve ek ücrete tabi. Odyssey’in ilk birkaç ayında bazı liman iptalleri yaşandı. Petterson bunu hava koşullarına ve yolcuları kıyıya taşımak için daha küçük tesis botlarının gerekli olduğu destinasyonlardaki prosedür ile lojistik sorunlara bağladı. Villa Vie daha sonra gemi ile tesis botları arasında dalga ve kabarma hareketini azaltmak için özel yürüme yolları inşa etti. Bu yürüyüş yolları Odyssey tarafından aktif olarak kullanılıyor. Petterson, kurulumun dört saat, sökümün ise dört saat sürdüğünü, bu nedenle yalnızca birkaç günlüğüne demir attıkları ve hava koşullarının iyi olduğu tropikal limanlarda kullanıldığını belirtti. Liman aralarında gemide resmi eğlencelerden yolcuların düzenlediği amatör tiyatro gösterilerine kadar birçok aktivite bulunuyor. Bazı Odyssey sakinleri gemiden uzaktan çalışıyor. Birçoğu maceralarını sosyal medya veya bloglardan belgeliyor. Gemide seyahat eden evcil hayvanlar bile var. Lane, düzenlenen aktivitelerin çoğuna kişisel zevkine uymadığı için katılmıyor ancak Odyssey’i ev olarak gören ilginç insanlarla sohbet etmeyi seviyor. Yemek saatlerini sosyal zaman olarak kullandıklarını belirten Lane, yemeğin bir buçuk ila iki saat sürdüğünü anlattı. Karaoke, film, dans veya tiyatroya gitmediğini ancak bir süre haftalık bilgi yarışması gecelerinden keyif aldığını söyledi. Lane gününe Odyssey’in spor salonunda on dakika koşu bandıyla başlıyor ve manzaranın tadını çıkarıyor. Akşamları internetten İspanyolca öğreniyor.

KABİNİ KİŞİSELLEŞTİRME VE LİMAN ZİYARETLERİ

Lane, geçen yılın büyük bölümünü kabinini istediği gibi düzenlemekle geçirdi. Uzun vadeli bir düzenleme olduğu için mükemmelleştirmek için acele etmedi. İki ay sonra gemide daha iyi bir fırsat bulması üzerine yaşına göre ayarlanmış bir fiyatla kabin değiştirdi. Mevcut kabini, ilk kabininin aksine pencereli bir yükseltme. Gemideki birçok eşyasını satmış olsa da alanı ev gibi yapmaktan keyif aldı. Lane, kendine ait bir rutin bulmak için acele etmediğini söyledi. Gemide en sevdiği yeri bulmak için birçok oturma alanını denedikten sonra spor barı ile iş merkezi arasındaki koridorda rahat bir koltuğa karar verdi. Başının üstünde kitap okumak için bir lamba ve dev pencereler olduğunu belirten Lane, kitabını okuyup dışarıya bakarak denizin geçişini izlemekten keyif aldığını ifade etti. Lane sık sık gemiden inmiyor; bir eve sahip olmak için gemi yaşamını tercih etmesinin nedeni yeni limanları keşfetmekten çok deniz manzarasını sevmesi. Uzun süreli bir sırt rahatsızlığı nedeniyle tesis botlarıyla limana geçmekten kaçınıyor. Ancak bazen karada adını çağıran bir şey olduğunda inmeye dayanamıyor. Japonya’da Fuji Dağı’nı ziyaret etti ancak yağmur ve bulut nedeniyle manzarayı göremediği için bu geziyi hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Lane için en unutulmaz anlar inanılmaz manzaralar görmek değil, yerlilerle sıradan ama akılda kalan etkileşimler. Avustralya’nın Hobart kentinde küçük bir hırdavatçıya girdiğini ve sahipleriyle uzun süre sohbet ettiğini anlatan Lane, dünyanın diğer tarafındaki insanların da kendilerine benzediğini görmenin kültürel bir deneyim olduğunu ve bunu unutamayacağını söyledi.

TOPLULUK RUHU VE ZORLUKLAR

Petterson, Villa Vie Odyssey sahiplerinin yüzde 80’inin ABD ve Kanada’dan, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ise ikinci sırada geldiğini belirterek gemiyi “gelişen bir küresel topluluk” olarak tanımladı. Lane, bir akşam yemeğinde Avustralyalı ve İskoç bir çiftle suç romanı sevgileri üzerine bağ kurduklarını ve aynı favori yazarı paylaştıklarını fark etmenin keyfini yaşadığını anlattı. Aynı limandan ve aynı tarihte gemiye binen kişiler arasında ömür boyu süren bir bağ olduğunu belirten Lane, bunu liseden mezun olmaya benzetti: “Karadan okyanusa mezun olduk.” Lane için gemide yaşamanın en zor kısmı, herkesin kalıcı olmaması ve bazı insanlarla yakınlaştıktan sonra gemiden ayrılmaları. Yine de eski gemi arkadaşlarının çoğuyla iletişimde kaldığını, özellikle Meksika’nın Cabo San Lucas kentine dönen bir arkadaşının gelecek yıl Avrupa seferinde kendilerine katılmayı planladığını belirtti. Lane, gemideki insanların Odyssey’i bir tatil yeri olarak mı yoksa uzun vadeli bir ev olarak mı gördüklerini “ev” kavramına nasıl atıfta bulunduklarından anlayabildiğini söyledi. Lane için ev artık California değil; dünya haritasında Odyssey’in bulunduğu her yer.

BİR YILLIK DENEYİM VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Bir yılın ardından Lane hâlâ kendi yemeğini yapmayı özlemiyor ve kesinlikle çamaşır ile temizlik için üzülmüyor. Ev işlerinden kurtulmanın “cennet” gibi olduğunu söyledi. Genel olarak kendini “gerçek dünyadan uzaklaşmış” hissediyor ve bunu seviyor. Gerçek dünyanın benzin istasyonunda yüksek fiyatlar görmek, süpermarkette uzun kuyrukta beklemek, faturaları ödemek ve dünyada olup bitenler hakkında endişelenmek olduğunu belirten Lane, bu duruma “hayır teşekkürler” dedi. Ancak Lane ve diğer Odyssey sakinleri dünya haberlerinden tamamen kopuk değil. Birbirlerini gelişmelerden haberdar ettiklerini söyleyen Lane, herkesin dünyanın dört bir yanında jeopolitik olaylardan etkilenen arkadaşları ve aileleri olduğuna dikkat çekti. İran savaşının hava sahasını, su yollarını kapatması ve yakıt fiyatlarını yükseltmesi Odyssey’i de doğrudan etkiledi. Petterson, küresel olaylara göre rotaları ve liman çağrılarını ayarlamak zorunda kaldıklarını ve daha esnek güzergahlar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Lane, yakıt fiyatları ve kıtlığını büyük bir endişe kaynağı olarak nitelendirdi ancak Villa Vie’nin alternatif çözümler geliştirmesinden memnun olduğunu belirtti. Petterson, konut modelinin rotaları optimize etme ve liman süresini esnetme konusunda daha fazla esneklik sağladığını, bunun da maliyetleri yönetmeye yardımcı olduğunu ifade etti. Lane, gemideki birinci yıl dönümünü diğer bir yıllık yolcularla yemek yiyerek kutladı. Gemide kendilerine mutlu yıllar dileyen bir anons yapıldığını da ekledi. Bir yıl sonra Lane kendini her zamankinden daha mutlu hissediyor. Odyssey’de geçirdiği zamanın uzun zamandır beklenen bir hayal olduğunu söyledi. Daha önce suya düşen ilk konut gemisi konseptine de kaydolduğunu hatırlatan Lane, “O zaman inanıyordum, şimdi de inanıyorum. Yakıtla ilgili bir aksaklık yaşadık, başka küçük aksaklıklar da oldu. Hallediyorlar. Çözüyoruz çünkü bu yeni bir şey” dedi. Lane için bu rüya gibi bir hayat. Yavaş bir tempoyu, dünyayı görme ancak daha az sorumlulukla yaşama biçimini sevenler için ideal olduğunu belirten Lane, “Piyangoyu kazansaydım, yanımdaki kabini satın alır, aralarına bir kapı açar ve o kabini dolaba çevirirdim” diye ekledi.