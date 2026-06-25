Diş Hekimliğinde Atama Krizi: 521 Kadroya 17 Bin Başvuru

Eğitim
Diş hekimliği muayenehanesinde bir hasta ve diş hekimi
Diş hekimi atama sonuçları, sektördeki istihdam krizini ve genç hekimlerin karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor.
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Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı diş hekimi atama kurası sonuçları, her 1 kadroya yaklaşık 33 adayın başvurduğu rekabeti ortaya koyarak kamu istihdamındaki derin krizi gözler önüne serdi. CİMER üzerinden paylaşılan resmi verilere göre bakanlık 521 kişilik kadro ilan etti. Bu kadrolar için tam 17 bin 6 diş hekimi başvuru yaptı. Plansız fakülte açılması ve kontenjan artışları sorunu yıllardır meslek örgütleri tarafından dile getiriliyordu.

UZMANLIK DÜZEYİNE GÖRE ATAMA TABLOSU

Veriler, uzmanlığı bulunmayan diş tabiplerinin durumunun çok daha kritik olduğunu gösterdi. Diş tabibi unvanı için 16 bin 370 başvuruya karşılık yalnızca 314 kadro açıldı. Bu alanda her 52 adaydan sadece 1’i kamuya atanma şansı yakaladı. Uzman diş tabibi için 636 başvuruya karşılık 207 kadro ilan edildi. Uzmanlık kadrolarında her 3 adaydan 1’i atama şansı buldu.

KONTENJAN ARTIŞI VE PLANLAMA EKSİKLİĞİ

Sağlık Bakanlığı’nın kamu kadrolarını aynı oranda genişletmemesi büyük bir yığılmaya yol açtı. Her yıl binlerce yeni mezun sektöre katılıyor. Bu plansız büyüme 2026 atama döneminde zirve noktasına ulaştı. Atanamayan diş hekimleri kervanına kitlesel bir katılım olduğu resmi raporlarla kanıtlandı.

GENÇ HEKİMLERİN KARŞILAŞTIĞI ALTERNATİFLER

Kamuda güvenceli istihdam bulamayan binlerce genç diş hekimi alternatif yollara yönelmek zorunda kalıyor. Yüksek klinik açma maliyetleri ve özel sektördeki yoğun rekabet hekimleri zorluyor. Düşük ücret politikaları da bu tabloyu ağırlaştırıyor. Bu tıkanıklık, genç diş hekimleri arasında yurt dışına göç eğilimini kaygı verici düzeyde artırıyor.

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