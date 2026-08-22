DNA Testiyle Belçikalı Satıcı Prens Oldu

Belçika’da bir otomobil satıcısı, kralın kardeşi Prens Laurent’in oğlu olarak yasal şekilde tanınmasının ardından 26 yaşında prens unvanını kazandı. Clément Vandenkerckhove’un annesi, 1990’larda Prens Laurent ile ilişkisi olan Belçikalı bir şarkıcıydı ve babasının kim olduğunu oğluna ancak 10 yıl önce 16 yaşına girdiğinde söyledi. DNA testi, Vandenkerckhove’un kraliyet ailesiyle bağını kanıtladı ve yaklaşık altı ay önce belediye binasında düzenlenen sade bir törenle Kral Philippe’in 63 yaşındaki küçük kardeşinin oğlu ve varisi olarak hukuken tanındı.

MİRAS HAKLARI VE SOYADI TERCİHİ

Prens Laurent, babalığını Belçika nüfus kaydına tescil ettirdi. Bu işlem, yeni prense, Laurent’in 2003’te evlendiği Prenses Claire ile paylaştığı çocukları 20 yaşındaki üvey kız kardeşi Prenses Louise ile 20 yaşındaki Prens Nicolas ve 19 yaşındaki Prens Aymeric ile birlikte Laurent’in özel mülkü üzerinde eşit miras hakkı tanıyor. Ancak Vandenkerckhove kraliyet ödeneği alamayacak, resmi görev üstlenmesi beklenmeyecek ve Belçika tahtı üzerinde herhangi bir hakkı bulunmayacak.

Vandenkerckhove, babasının aile adı olan Saxe-Coburg soyadını alabilir ancak bunu tercih etmeyebileceğini belirtti. “Vandenkerckhove adıyla gurur duyuyorum” dedi. “Bu aile adını feda edersem, annemin benim için yaptığı her şeye ihanet olur.” Vandenkerckhove, Ağustos 2000’de gerçek adı Iris Vandenkerckhove olan Belçikalı şarkıcı Wendy Van Wanten’in çocuğu olarak dünyaya geldi. Van Wanten ile Laurent, 1990’larda Paris’te bir defilede tesadüfen tanıştıktan sonra birlikte olmaya başladı ancak ilişki uzun sürmedi. Laurent’in babası eski kralın bu ilişkiyi onaylamadığı yönünde spekülasyonlar uzun süre gündemde kaldı.

TANINMA SÜRECİ VE BABA İLE İLETİŞİM

Eylül ayında Belçika televizyonunda yayınlanan bir belgeselde Vandenkerckhove, annesinin kendisine Laurent’in babası olduğunu söylediği anı anlattı. Bu itiraftan dört yıl sonra babasıyla iletişime geçen Vandenkerckhove, kendisine söylenenleri paylaştı ve Prens Laurent DNA testini kabul etti. Vandenkerckhove, “Birlikte hastaneye gittik ve bana ‘önce ben gireyim ki rahat edesin’ dediğini hatırlıyorum” ifadelerini kullandı. Babalığın doğrulanmasının ardından ikilinin “açık ve dürüst konuşmalar” yaptığı belirtildi.

KRALİYET AİLESİNDEKİ BENZER GİZLİ ÇOCUK DAVASI

Belçika Kraliyet Ailesi’ne ilişkin ortaya çıkan gizli bir çocuk meselesi ilk kez yaşanmıyor. Laurent’in şu anda 92 yaşında olan babası, uzun yıllar süren babalık davasının ardından 2020’de evlilik dışı bir kız çocuğu babası olduğunu kabul etti. 58 yaşındaki Delphine Boël, hukuki mücadelesini kazanarak prenses unvanını elde etti ve şu anda Delphine de Saxe-Coburg adını kullanıyor.