DOA Sistemine HOREKA Kaydı Artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla ulusal entegrasyon sürecine geçiyor. Vatandaşlardan işletmelere, üreticilerden geri dönüşüm sektörüne kadar geniş bir iş birliği ağı oluşturan sistem, DOA logolu içecek ambalajlarının kontrollü şekilde toplanmasını amaçlıyor. Toplanan ambalajlar yeniden ekonomiye kazandırılacak.

HOREKA İŞLETMELERİ SİSTEMİN SAHASINDA ROL ALIYOR

Oteller, restoranlar ve kafeler her gün milyonlarca içecek ambalajının tüketildiği noktalar olarak önemli rol oynuyor. Marketler, süpermarketler, bakkallar ve büfeler iade noktası olarak hizmet veriyor. HOREKA işletmeleri de kendi bünyelerinde tüketilen DOA logolu ambalajları ayrıca biriktiriyor. Bu sayede ambalajların düzenli şekilde toplanması sağlanıyor. Yeniden üretim süreçlerinde değerlendirilmesi hedefleniyor. Geri kazanım hedeflerine ulaşılmasına ve kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sunuluyor.

BAKANLIKTAN HOREKA İŞLETMELERİNE ÇAĞRI

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, DOA Sisteminin çevre, ekonomi ve kaynak yönetimi alanlarında güçlü bir dönüşüm ortaya koyduğunu belirtti. “Sistem ile vatandaşlarımızı, işletmelerimizi, üreticilerimizi ve geri dönüşüm sektörümüzü aynı hedef etrafında buluşturuyoruz” dedi. Daha temiz bir çevre ve daha verimli kaynak kullanımı için yürütülen dönüşümün başarısının tüm paydaşların katılımıyla mümkün olacağını ifade etti. “Türkiye’nin kaynaklarını koruma seferberliğinde HOREKA işletmelerimizin katkısını son derece değerli buluyoruz” diye ekledi. İşletmeleri DBYS kayıt süreçlerini tamamlayarak sisteme dahil olmaya davet etti.

KAYIT İŞLEMLERİ VE TEŞVİK BEDELİ BELİRLENDİ

1 Temmuz’da başlayacak ulusal entegrasyon süreci öncesinde HOREKA işletmelerinin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Birlikte çalışacakları saha operatörlerini belirlemeleri de zorunlu. Sisteme kayıt olan işletmelerde biriken DOA logolu ambalajlar seçilen operatörler tarafından düzenli olarak teslim alınıyor. HOREKA işletmeleri, sisteme kazandırdıkları her bir ambalaj için 0,20 TL teşvik bedeli kazanıyor. Hem geri dönüşüm sürecine katkı sağlıyor hem de ekonomik fayda elde ediyor.

DİJİTAL ALTYAPI İLE ŞEFFAF TAKİP SAĞLANIYOR

Yetkilendirilen operatörler toplama, taşıma ve doğrulama faaliyetlerini yürütüyor. Tüm operasyonlar dijital altyapı üzerinden anlık olarak takip ediliyor. DOA logolu ambalajların işletmelerden teslim alınması geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesine kadar tüm aşamalar şeffaf, güvenilir ve izlenebilir şekilde yönetiliyor. Sistem ile geri kazanılan içecek ambalajlarının yeniden üretimde değerlendirilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Sanayinin ihtiyaç duyduğu kaliteli geri dönüştürülmüş hammaddenin daha yüksek oranlarda yurt içinden karşılanması hedefleniyor.

YILLIK 30 MİLYAR LİRALIK EKONOMİK KATKI BEKLENİYOR

Sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte içecek ambalajı hammaddesi ithalatında yüzde 35 ila 40 oranında azalma sağlanması öngörülüyor. Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sunması bekleniyor. Ayrıca yaklaşık 37 bin ton sera gazı emisyonunun azaltılması hedefleniyor. 1,3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması planlanıyor. 3,6 milyon varil petrol kullanımının önlenmesi de bekleniyor.