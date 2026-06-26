Doğum Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

Ekonomi
Yeni doğmuş bir bebeğin ayakları mavi bir örtü üzerinde
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını ve güncellenen miktarları duyurdu.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini hatırlattı. 1 Ocak 2025 itibarıyla ilk çocuğa 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılıyor.

DOĞUM YARDIMINDAN 1 MİLYON ÇOCUK YARARLANDI

İkinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklara aylık 5 bin lira destek veriliyor. Bugüne kadar 1 milyon 120 bin 990 çocuk bu yardımdan faydalandı. Faydalanan çocukların 466 bin 825’i birinci çocuk, 344 bin 139’u ikinci çocuk, 310 bin 26’sı ise üç ve sonraki çocuklardan oluşuyor. 25 bin 401 kişi ikiz ve üzeri çocuğa sahip. İki, üç ve üzeri 654 bin 165 çocuk için düzenli ödeme yapılıyor.

HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ ANNELERİN HESAPLARINA YATIRILDI

Doğum yardımları, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamındaki önemli destekler arasında yer alıyor. Bakan Göktaş, haziran ayı doğum yardımı ödemelerini bugün annelerin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi. Toplam 1 milyon 99 bin 185 annenin hesabına 20,1 milyar liralık ödeme yapıldı. Bakanlık, aile olmayı teşvik eden çalışmalara devam edeceklerini duyurdu.

BAŞVURULAR E-DEVLET VE MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN ALINIYOR

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden alınıyor. Başvurusu onaylanan aileler, ödeme bilgilerine mobil uygulama üzerinden ulaşabiliyor. Ödemeler Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırılıyor. Bu yardımlar, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam ediyor.

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