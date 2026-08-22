Dumfries, Real Madrid’e 4 Yıllık İmza Attı

Spor
Dumfries, Real Madrid formasıyla imza töreninde poz veriyor
Real Madrid, Denzel Dumfries ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.
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Real Madrid, Jose Mourinho yönetiminde kadro yapılanmasını sürdürürken 5 Temmuz’da transferini açıkladığı Denzel Dumfries ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Başkan Florentino Perez de katıldı. 30 yaşındaki oyuncu, törenin ardından 24 numaralı formasıyla poz verdi.

İNTER'DE İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2021-2022 sezonundan itibaren Inter forması giyen Dumfries, 5 sezonda 207 maça çıktı. Bu süreçte 2 Serie A şampiyonluğu elde etti.

MİLLİ TAKIMDA DÜNYA KUPASI

Hollanda Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası’nda da mücadele etti.

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