Dünya Bankası Türkiye KOBİ Rakamlarını Paylaştı

BM Genel Kurulu’nun 6 Nisan 2017’de aldığı kararla 27 Haziran 2017’de ilk kez kutlanan Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Günü, her yıl düzenli olarak aynı tarihte kutlanıyor. Bu yılki tema “İnovasyon ve Sürdürülebilir Sanayi Gelişimi Yoluyla KOBİ’lerin Güçlendirilmesi” olarak belirlendi. BM’nin New York’taki Genel Merkezi’nde 6 Temmuz’da düzenlenecek etkinlikte KOBİ’lerin ekonomik büyümedeki rolü ele alınacak. KOBİ’ler dünya genelindeki işletmelerin yüzde 90’ını oluşturuyor. Bu işletmeler istihdamın yaklaşık yüzde 70’ini sağlıyor. Küresel ekonomide GSYH’nin yüzde 50’sine karşılık geliyorlar.

KOBİ'LER TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BELKEMİĞİNİ OLUŞTURUYOR

Türkiye’deki KOBİ’lerin ekonomideki önemi ve sağlanan desteklere ilişkin Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez değerlendirmeler yaptı. Lopez, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturduğunu vurguladı. Türkiye’de 3,9 milyondan fazla işletme KOBİ niteliğinde bulunuyor. Bu işletmeler toplam istihdamın yaklaşık yüzde 70’ini sağlıyor. Lopez, KOBİ’lerin büyükşehirlerden küçük yerleşimlere kadar her yerde faaliyet gösterdiğini belirtti. Üretim ve hizmetlerin devamlılığı açısından kritik rol oynadıklarını vurguladı. KOBİ politikasının sadece ekonomik değil sosyal bir öncelik olduğunu ifade etti.

FİNANSMANA ERİŞİMDEKİ ZORLUKLAR TÜRKİYE'YE ÖZGÜ DEĞİL

Lopez, finansmana erişimdeki zorlukların Türkiye’ye özgü olmadığını belirtti. Gelişmekte olan ekonomilerde KOBİ finansman açığının trilyonlarca dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Kamu politikaları, garanti mekanizmaları ve güçlü veri altyapısının önemine dikkat çekti. Dünya Bankası destekli projeler Türkiye’de 87 binden fazla KOBİ’ye finansman sağladı. Bu destekler yaklaşık 115 bin işin yaratılmasına veya korunmasına katkıda bulundu. Yeni işe alımların yüzde 77’si 30 yaş altı kişilerden oluştu. Yüzde 61’i ise kadınlardan oluştu.

DEPREM SONRASI 40 BİN İŞLETMEYE FİNANSMAN SAĞLANDI

Depremden etkilenen bölgelerdeki KOBİ’ler fiziksel hasarın yanı sıra piyasa bağlantılarındaki kesintilerle karşılaştı. 2023 depremlerinin ardından onaylanan 450 milyon dolarlık proje iyi bir örnek oldu. Dünya Bankası’nın deprem sonrası MKOBİ projesi yaklaşık 40 bin işletmeye finansman sağladı. Lopez, KOBİ’ler için finansmanın önemli ancak tek başına yeterli olmadığını söyledi. Verimliliğin artırılması, dijitalleşme ve dayanıklılığın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

IFC FİNANSAL ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLMESİNİ DESTEKLİYOR

IFC Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan Direktörü Lisa Kaestner de değerlendirmeler yaptı. KOBİ’lerin ekonominin en geniş tabanını oluşturduğunu ifade etti. Tedarik zincirleri, yerel piyasalar ve ihracat açısından büyük önem taşıdıklarını vurguladı. Bir KOBİ büyüdüğünde faydanın tedarikçilere, çalışanlara ve müşterilere yansıdığını söyledi. IFC’nin özel bankalarla çalışmasının nedeni KOBİ’lere daha uygun finansal ürünler geliştirmek olduğunu belirtti.

530 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN PAKETİ SAĞLANDI

Kaestner, depremden etkilenen bölgelerin IFC için öncelikli olduğunu vurguladı. IFC beş özel banka aracılığıyla 530 milyon dolarlık finansman paketi sağladı. Bu kredilerden çiftçiler dahil 55 binden fazla MKOBİ yararlandı. Amaç işletmelerin yeniden yatırım yapmasına destek olmaktı. Kaestner, KOBİ’lerin enerji verimliliği ve dijital dönüşüm için de finansmana ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Doğru finansman araçlarıyla kadın istihdam oranındaki farkın kapanmasının GSYH’de yüzde 25’in üzerinde artış sağlayabileceğini belirtti.