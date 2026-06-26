Dünya Kupası’nda Sürpriz: Almanya Ekvador’a Mağlup

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Farklı futbolcuların bir arada olduğu bir görüntü
Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda son 32 turuna yükseldi.
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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda oynanan üçüncü hafta maçında Curaçao ile Fildişi Sahili Philadelphia’daki Lincoln Financial Field’da karşılaştı ve Fildişi Sahili 2-0 kazanarak son 32 turuna yükseldi. Golleri 7 ve 64. dakikalarda Nicolas Pepe kaydetti. Bu sonuçla Fildişi Sahili puanını 6’ya yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti.

EKVADOR ALMANYA'YI 2-1 MAĞLUP ETTİ

MetLife Stadyumu’nda oynanan maçta Ekvador galip geldi. Golleri Angulo ve Plata attı. Almanya’nın tek golü Leroy Sane’den geldi. Almanya 6 puanla liderliğini korudu. Ekvador ise puanını 4’e yükseltti ve son 32’ye kaldı.

JAPONYA İSVEÇ'LE 1-1 BERABERE KALDI

AT&T Stadyumu’ndaki karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Maeda 56. dakikada Japonya’yı öne geçirdi. Elanga 62. dakikada eşitliği sağladı. Japonya 5 puanla ikinci sırada son 32’ye yükseldi. İsveç 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer aldı.

HOLLANDA TUNUS'U 3-1 YENDİ

Arrowhead Stadı’nda oynanan maçı Hollanda kazandı. Golleri Skhiri (k.k.), Brobbey ve van Hecke kaydetti. Tunus’un tek golü Mastouri’den geldi. Hollanda 7 puanla grubunu lider bitirdi. Tunus puansız kalarak turnuvaya veda etti.

A MİLLİ TAKIM ABD'Yİ 3-2 MAĞLUP ETTİ

Los Angeles Stadı’ndaki maçta Türkiye 3-2 galip geldi. Golleri Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan attı. ABD’nin golleri Trusty ve Berhalter’den geldi. ABD 6 puanla lider olarak son 32’ye yükseldi. Türkiye 3 puanla grubu tamamlayıp veda etti. ABD son 32’de Bosna Hersek ile eşleşti.

PARAGUAY VE AVUSTRALYA GOLSÜZ BERABERE KALDI

Levi’s Stadyumu’ndaki karşılaşma 0-0 sona erdi. Avustralya 4 puanla ikinci sırada son 32’ye kaldı. Paraguay 4 puanla üçüncü sırada en iyi üçüncüler sıralamasını bekliyor.

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