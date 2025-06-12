Düzce Nüfus Müdürlüğü 15 Haziran Açık

DUZCE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIK OLDUĞU TARİH

Düzce Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 07.30 ile 12.30 arasında hizmet verecek. Düzce Valiliği, bu tarihte Nüfus Müdürlüğünün 5 saat süreyle açık olacağını bildirdi.

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ İÇİN HİZMET

Yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavına katılacak öğrencilerden Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen öğrencilerin taleplerinin yerine getirilmesi için Düzce merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü 15 Haziran 2025 Pazar günü 07.30 ile 12.30 saatleri arasında açık tutulacak” şeklinde ifadeler yer aldı.